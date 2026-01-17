Almanya Başbakanı Merz: ABD’nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini görüyoruz

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heddesheim kasabasında partisinin düzenlediği bir etkinlikte konuştu.

Merz, konuşmasında Avrupa’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltması gerektiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar en önemli müttefikimiz olan ABD’nin, artık kurallara dayalı uluslararası düzenden uzaklaştığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz’den Almanya ve ABD’ye mesaj

Merz, ABD politikasının artık uluslararası hukuk normlarından çok, güç ve çıkar eksenli bir yaklaşıma kaydığını savundu. Trump yönetiminin eleştirilebileceğini belirten Merz, “Ama eleştirilen taraf tepkisiz kalıp yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorsa, eleştirinin ne önemi kalıyor?” diye sordu.

Merz, bu duruma karşı Almanya’nın gözlerini kapatmaması gerektiğini vurguladı ve ülkenin saygı görmek için kendi çıkarlarını ön planda tutmayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki çalışma alışkanlıklarına da değinen Merz, sanayinin temelinin korunması için insanların daha uzun ve verimli çalışmasının şart olduğunu, aksi takdirde ekonomik ve yapısal sorunların çözülemeyeceğini sözlerine ekledi.