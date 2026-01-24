Almanya Başbakanı Merz: Avrupa'da rekabet gücünü artırmak için bürokrasiyi azaltıyoruz

Almanya Başbakanı Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Avrupa'da rekabet gücünü artırmak için bürokrasiyi azalttıklarını belirten Merz, iddialı bir AB ticaret politikasına bağlı olduklarını söyledi.

Merz, Mercosur anlaşmasının bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Daha sonra başka anlaşmalar da yapılacak; ilki Hindistan ile. Bu konuda İtalya ile de aynı fikirdeyiz.” dedi.