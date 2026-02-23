  1. Ekonomim
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Merz, Çin'i ziyaret edecek
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 25-26 Şubat tarihleri arasında Çin'de temaslarda bulunacak.

Merz’in ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İki lider arasında yapılacak bu görüşmenin odak noktasında, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve güvenlik politikalarına dair meselelerin yer alacağı öngörülüyor.

