Almanya Başbakanı Merz: Çocuklarıma ABD'ye gitmelerini tavsiye etmezdim

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şu an eğitim almak ya da çalışmak için ABD'ye gidilmesini mantıklı bulmadığını açıkladı.

Würzburg kentindeki Katolikler Günü etkinliğinde çoğunluğu gençlerden oluşan bir kalabalığa hitap eden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri Merz, dünyanın durumu hakkında "felaket modunda" düşünme eğiliminde olduğunu ancak Almanların kendi ülkelerinin potansiyeli konusunda daha iyimser hissetmeleri gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre dünyada özellikle de gençler için Almanya kadar "harika fırsatlar" sunan çok az ülke olduğunu savunan Merz, "Şu an çocuklarıma ABD'ye gitmelerini ve orada eğitim almalarını ya da çalışmalarını tavsiye etmezdim" dedi.

ABD'de "aniden" ortaya çıkan "sosyal iklim" nedeniyle bu düşüncede olduğunu ifade eden üç çocuk babası muhafazakar siyasetçi, "Bugün Amerika'da en iyi eğitime sahip insanlar bile iş bulmakta büyük zorluk çekiyor" dedi.

Merz: Amerika'ya hayranlığım giderek artmıyor

Kendisinin "büyük bir Amerika hayranı" olduğunu söyleyen Merz, "Ancak şu an bu hayranlığım giderek artmıyor" diye ekledi. Merz'in bu sözleri salonda hem gülüşmelere hem de alkışa neden oldu.

Yetmiş yaşındaki Merz'in iki kızı ve bir oğlu var. En büyük çocuğu olan oğlu Joachim Philippe; Freiburg, Basel ve Viyana'da felsefe ve Alman dili eğitimi aldıktan sonra doktora yaptı. Kızlarından Constanze cerrah, Carola ise anne ve babasının yolundan giderek hukuk okumuş bir avukat.

Merz-Trump atışması

Merz'in ABD hakkındaki açıklamaları; ticaret, Ukrayna'daki savaş ve son olarak da İran konusundaki anlaşmazlıkların NATO ittifakını zorladığı bir dönemde, Donald Trump yönetimindeki ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Merz bundan yaklaşık bir yıl önce kendini transatlantikçi olarak tanımlayan biri olarak başbakanlık görevini devraldı. Ancak Merz kısa süre sonra Almanya'nın en güçlü müttefiki olan ABD'yi eleştirmeye başladı.

Merz'in geçen ay ABD'nin İran savaşında küçük düşürüldüğünü söylemesi ise Berlin-Washington arasındaki gerginliği daha da artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump Merz'in bu açıklamasının ardından Almanya'daki Amerikan askerlerinin bir kısmını geri çekme kararı aldı ve Alman lidere kendi "bozuk ülkesini" tamir etmeye odaklanmasını söyledi.

Merz'ten öz eleştiri

Merz, Würzburg'daki konuşmasında hem hükümetine hem de kendi iletişim tarzına yönelik özeleştirilerde de bulundu.

Koalisyonda kamuoyuna da yansıyan tartışmaların sonuç üretmesi gerektiğini vurgulayan Merz, demokraside görüş ayrılıklarının doğal olduğunu belirterek, "Fikir ayrılığı, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer siyasi bir meseleyi tartışmayı bırakırsak, aniden hepimiz hemfikir olursak, o zaman bir terslik var demektir. Belki de şu anda fazla tartışıyor ve yeterince sonuç üretemiyoruz. Bu mümkün" dedi.

Toleransın, kişinin kendi görüşünün bittiği yerde başladığını söyleyen Başbakan, Almanya'da insanların birbirini dinleyip dinlemediğinin ve farklı görüşleri kabul ederek ortak çözümler üretip üretemediğinin önemli bir soru olduğunu ifade etti.

Merz, ülkenin karşı karşıya olduğu büyük zorluklara rağmen halka umut vermek istediğini, bunun için daha fazla açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Toplantıya katılan gençlik temsilcilerinin, gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve "tembel" olarak nitelendirilmemesi gerektiği yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Merz, partisinde kimsenin Alman toplumunu "tembel" olarak tanımlamadığını söyledi. Ancak iletişiminde eksikler olduğunu kabul ederek, "İletişimimi geliştirmem gerektiğini biliyorum" diye konuştu.

Merz: Diktatörlükte işler daha hızlı yürür ama yanlış yönde

Konuşmasında demokrasiyle ilgili söylemlerde de bulunan Almanya Başbakanı "Diktatörlüklerde işler daha hızlı yürür. Ama genellikle yanlış yönde. Öyleyse demokrasimizle barışalım" dedi.

Almanya'da geçtiğimiz hafta yayımlanan ARD‑DeutschlandTrend anketine göre, hükümetin göreve başlamasından bir yıl sonra memnuniyet oranı yüzde 13'e kadar düşmüş durumda. Merz'den kişisel memnuniyet oranı da ilk yıl sonunda belirgin şekilde gerileyerek yüzde 16'ya kadar indi.

Etkinlikte bazı çevre gönüllüsü gençler Merz'i protesto etti.