Almanya Başbakanı Merz: İran, ABD'yi küçük düşürdü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın ABD'yi küçük düşürdüğünü söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marsberg kasabasında öğrencilerle bir araya gelen Merz, İran savaşını sert ifadelerle eleştirdi ve ABD'yi bir stratejisi olmamakla suçladı.

ABD'nin İran tarafından "aşağılandığını" savunan Merz, "İranlıların beklenenden daha güçlü olduğunu ve Amerikalıların müzakerelerde ikna edici bir stratejiye sahip olmadığını" ifade etti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Merz, dünkü okul ziyareti sırasında, "İranlılar çok ustaca müzakere ediyor, ya da daha doğrusu, ustaca müzakere etmiyorlar" dedi ve şöyle konuştu:

"Amerikalıları İslamabad'a kadar getirip sonra hiçbir sonuç almadan geri gönderdiler. Bütün bir ulus İran yönetimi tarafından aşağılanıyor."

Konuşmasında, "Bu tür çatışmalarda sorun hep aynıdır" diyen Merz, "Sadece girmek değil, aynı zamanda çıkmak da gerekir" ifadelerini kullandı, yıllar süren Afganistan ve Irak savaşlarını hatırlattı.

Merz: Savaş çok paraya mal oldu

Merz, savaşın Almanya'ya ekonomik etkisinden şikayet ederek, bunun "vergi mükellefleri için çok paraya mal olduğunu" da belirtti.

Almanya Başbakanı günün ilerleyen saatlerinde Berlin'de katıldığı, muhafazakâr milletvekillerinin bir etkinliğinde de İran savaşına dair eleştirilerini sürdürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tutumundan "hayal kırıklığına uğradığını" belirten Merz, "sorunun" birkaç günde çözülmesinin hedeflendiğini ancak bunun gerçekleşmediğine vurgu yaptı.

Merz başlangıçta ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek vermiş ancak çatışmalar uzadıkça ve bunun tüm dünyaya ekonomik faturası ağırlaştıkça tutum değiştirmişti.

Savaşın başında Merz, "Şimdi müttefiklerimize ders verme zamanı değil" diyerek, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki eleştirileri görmezden gelmişti.

Haziran 2025'teki 12 gün savaşı sırasında da Merz, "İsrail pis işi hepimiz adına yapıyor" açıklamasıyla İran'a yönelik bombardımana destek vermişti.