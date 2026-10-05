Almanya Başbakanı Merz: Rusya’nın hibrit saldırılarına net ve güçlü yanıt vereceğiz



Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, başkent Berlin'deki Başbakanlık binasında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Sinkevicius ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı’nı, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Avrupa’ya yönelik hibrit saldırılarını ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2027 yılı bütçesini ele aldıklarını belirtti. Litvanya ile Almanya arasında sıkı ortaklık bulunduğunu kaydeden Merz, "Baltık ülkelerinin güvenliği Almanya’nın güvenliğidir ve Berlin’in güvenliği de Vilnius’ta savunulmaktadır. 2027 sonuna kadar Vilnius’taki Alman-Litvanya Tugayı'nı tamamen kurduğumuzda buna uygun şekilde hareket edeceğiz. Bu, Almanya’nın kendi toprakları dışında kalıcı olarak bir askeri birliği kurduğu ilk durumdur ve bu da NATO içindeki dayanışmamızı ciddiye aldığımızı göstermektedir" dedi.

"Rusya’nın hibrit saldırılarına net ve güçlü yanıt vereceğiz"

NATO'nun doğu kanadının ve özellikle Baltık ülkelerinin güvenliği için adımlar atıldığını hatırlatan Merz, "Tüm bunları Rusya’yı inandırıcı bir şekilde caydırmak için yapıyoruz. Moskova bizi sınıyor. Tıpkı Litvanya’da olduğu gibi burada, Almanya’da da sürekli hibrit saldırılar düzenliyor. Amaç açıkça Ukrayna’ya verdiğimiz yardımı engellemek. Hedefi aynı zamanda NATO’yu tedirgin etmek ve bölmektir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Kararlıyız ve bir aradayız. Bu hibrit saldırıları birlikte püskürtmek için sıkı bir koordinasyon içindeyiz. Gerekirse net ve güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz. Bu nedenle siber savunmamızı, silahlı kuvvetlerimizi ve savunma sanayimizi birlikte güçlendiriyoruz. Ayrıca Rusya’dan gelen propaganda ve dezenformasyonla mücadele ediyoruz" dedi.

"Rusya güç dilini anladığı sürece Ukrayna’ya desteğimiz sürdüreceğiz"

Merz, "Rusya, neredeyse beş yıldır süren bu savaşı artık gerçekten sona erdirmeli ve barış müzakerelerine başlamalıdır. Bu tür müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupalılar bu müzakerelerde masada yer almalıdır. Hedefimiz, güvenli bir Avrupa’da egemen bir Ukrayna’dır. Ancak Rusya yalnızca güç dilini anladığı sürece, Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Litvanya ile birlikte ülkesinin Ukrayna’nın en güçlü destekçileri olduğunu belirten Almanya Başbakanı," Bu destekler savaşı uzatmaya yönelik değildir. Bu destek, Moskova’yı müzakere masasına oturtmaya yöneliktir" dedi.

"Ne korkutulacağız ne de bölüneceğiz tam tersine kendimizi savunacağız"

Merz, bugün Alman meclisinde Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger’in ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği yönündeki tespitine ilişkin bir soruyu da cevapladı. Rusya kaynaklı saldırıların artık uzun zamandır sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, Almanya’nın da saldırıların hedefi ve kurbanı olduğunu belirten Merz, "Rusya, son aylarda yayılmacılık ve revizyonizm politikasını sadece başlatmakla kalmadı, aynı zamanda büyük ölçüde şiddetlendirdi. Moskova bizi sadece bu tür hibrit saldırılarla değil, aynı zamanda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla da sınıyor. Bu propaganda, Moskova’nın sözcüsü haline gelen aşırı uç partiler tarafından da destekleniyor. Ancak mesajımız çok net ve çok açıktır. Ne korkutulacağız ne de bölüneceğiz. Tam tersine kendimizi savunacağız. Savunmaya hazırız, bu nedenle tüm bu çabaları üstleniyoruz" dedi.

"Küresel deniz ticareti güvenliği sorununun çözümünden hala uzağız"

Merz, Yemen ordusunca Babülmendeb Boğazı kıyısındaki stratejik liman kenti Mocha’nın Husilerden geri alındığına ilişkin haberlerin ardından dünya enerji güvenliğini nasıl gördüğüne ilişkin soru üzerine ise, "Bu tür haberler belki de ihtiyatlı bir iyimserlik için bir neden olabilir ancak daha fazlası da değil. Hürmüz Boğazı kalıcı olarak yeniden açılmalıdır. Yani, sorunun çözümünden açıkça hâlâ uzaktayız ancak umut da her zaman var" değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek için barışı bir araç olarak kullanıyor"

Litvanya Başbakanı Sinkevicius da, Avrupa’nın savunması konusunda giderek daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve Ukrayna’ya uzun vadeli desteği sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi. Sinkevicius, "Rusya, emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek için barışı bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. AB üyesi bir ülke olarak biz barışçıl bir ülkeyiz ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Elbette hazırlık yapmalıyız ve bunu NATO üyesi bir ülke olarak ulusal ortaklarımızla birlikte sakin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Belki çok fazla konuşmuyoruz ama üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Ukrayna’da barış sağlanmadıkça, tüm gerginlikler ortadan kalkmayacaktır. Ve Rusya’nın henüz müzakere masasına oturmak için iyi niyet göstermediği açıktır. Birliğimizi güçlendirmeli, Ukrayna’yı desteklemeli ve bu senaryoları istemesek de her şeye hazırlıklı olmalıyız" dedi.