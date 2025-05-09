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Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştü
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Merz-Trump görüşmesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Merz'in, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında ABD'nin Almanya'nın vazgeçilmez bir dostu ve ortağı olmaya devam ettiği konusunda Trump'a güvence verdiği belirtildi.

Merz ve Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla yakın çalışma konusunda mutabık kaldıkları, Alman Şansölyenin ayrıca, Trump'ın Ukrayna'daki ölümlerin bir an önce sona erdirilmesi yönündeki yaklaşımını desteklediği ifade edildi.

Merz'in, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere alan yaratmak için Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi gerektiğini belirttiği, Trump'ın da Almanya'nın Fransa, Birleşik Krallık, Polonya ve diğer Avrupalı ortaklarıyla birlikte kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarını güçlü bir şekilde destekleyeceğini söylediği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve Şansölye Merz'in aynı zamanda ticari anlaşmazlıkların hızla çözüme kavuşturulması konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.

Merz ve Trump'ın, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirme konusunda da hemfikir oldukları ifade edildi.

Merz-Zelenskiy görüşmesi

Başbakan Friedrich Merz'in, Zelenskiy ile görüşmesinde ise Almanya'nın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Zelenskiy'nin yeni Alman hükümetinin desteğine güvenebileceğini bir kez daha teyit ettiği aktarıldı.

Merz ve Zelenskiy'nin, Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İki liderin, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara buluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade ettikleri ve yakın diyalog içinde kalma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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