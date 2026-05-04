Almanya Başbakanı Merz: Trump'la iş birliğinden vazgeçmem

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'la özellikle İran savaşı konusunda görüş ayrılıkları yaşayanAlmanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'la ikili ilişkilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman kamu televizyonu ARD'deki bir programa katılan Merz, yaşanan gerilimin abartıldığını ima ederek "Transatlantik ilişkiler üzerinde çalışmaktan vazgeçmiyorum" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre "Donald Trump ile çalışmaktan da vazgeçmeyeceğini" sözlerine ekleyen Merz, ABD Başkanının Almanya'daki üslerde konuşlu 35 bin Amerikan askerinden 5 binini çekme kararının da "şaşırtıcı olmadığını" savundu.

Bu adımın bir "misilleme" olarak görelemeyeceğini belirten Almanya Başbakanı, kararın son dönemdeki anlaşmazlıklarla "hiçbir bağlantısı olmadığını" söyledi.

Merz İran savaşı konusunda ne düşünüyor?

Trump, Merz'in İran savaşında ateşkese yönelik müzakerelerde "Tahran'ın Washington'ı küçük düşürdüğüne" yönelik sözlerine sert tepki göstermişti.

Almanya Başbakanını "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kabul edilebilir bulmakla" suçlayan Trump, Berlin'in "hem ekonomik açıdan hem de diğer alanlarda çok kötü durumda olduğunu" öne sürmüştü.

Trump'ın Merz'i hedef alan sözlerinin ardından Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılacağı duyuruldu.

Trump, aynı gün, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerinin artırılacağını da açıkladı.

Merz, İran savaşına yönelik Trump'la farklı bakış açılarına sahip olsalar da Tahran'ın "asla nükleer silaha sahip olmaması hedefi" konusunda ortaklaştıklarını vurguladı.

"Bu savaşa bakışımız farklı. Bu bir sır değil. Bu şekilde düşünen tek kişi de ben değilim" diyen Merz, "Ama bu durum, Amerikalıların bizim için Kuzey Atlantik İttifakı içindeki en önemli ortaklarımız oldukları yönündeki inancımı değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı İran savaşı konusunda İspanya ve İngiltere liderleryle de sert tartışmalar yaşamıştı.

"Amerikalıların Tomahawk'lar için yeterli sevkiyat kapasitesi yok"

Merz, ARD'de katıldığı programda uzun menzilli Amerikan seyir füzeleri Tomahawk'ların Almanya'ya konuşlandırılması planlarının iptal edileceğine yönelik iddiaları da yalanlamadı.

"Şu an görebildiğim kadarıyla, ABD açısından tamamen objektif bakıldığında, bu tür silah sistemlerini tedarik etme ihtimali neredeyse yok" diyen Merz, bu sistemlerden halihazırda "Amerikalıların kendilerinde bile yeterli sayıda bulunmadığını" ifade etti.

İran ve Ukrayna'daki savaşların ABD'nin tedarik kapasitesini etkilediğine dikkat çeken Merz, diğer yandan ancak bu durumun gelecekte değişebileceğine işaret etti.

Tomahawk füzelerinin teslimatının sözü, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Rus tehdidine karşı alınan bir dizi önlem kapsamında verilmişti.