Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna’ya destek için en iyi seçenek dondurulan Rus varlıkları

Merz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Zirvede ele alınacak iki önemli konudan birinin Ukrayna’ya destek konusu olduğunu ifade eden Merz, "Bunun için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını istiyorum. Bundan daha iyi bir seçenek göremiyorum." dedi.

Merz, bu konuda bir sonuca ulaşılabileceği izlenimi taşıdığını belirterek, AB’ye üye ülkelerin, özellikle Belçika hükümetinin çekincelerini anladığını kaydetti.

Ancak bu çekinceleri birlikte gidermeyi ve AB’den Rusya’ya yönelik güç ve kararlılık sinyali gösterecek bir yola girmeyi ümit ettiğini aktaran Merz, "Bunun ne kadar gerekli olduğu son saatlerde Rusya Devlet Başkanı’nın tepkilerinden de anlaşılıyor." diye konuştu.

"Rus varlıklarını kullanmalıyız"

Dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin bir gazetecinin bir sorusu üzerine de Merz, “Benim açımdan bu gerçekten tek seçenek. Esasen Ukrayna için Avrupa borçlarını mı yoksa Rus varlıklarını mı kullanacağımız konusunda bir seçimle karşı karşıyayız. Burada benim görüşüm nettir, Rus varlıklarını kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merz, Rus varlıklarının bir hafta önce süresiz hareketsizleştirildiğini anımsatarak, bunun Rusya'nın artık bu varlıklara erişemeyeceği anlamına geldiğini ve bu durumda bunların AB Komisyonunun önerdiği gibi kullanılabileceğini kaydetti.

Zirvede ele alınacak bir diğer önemli konunun AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşması olduğunu aktaran Merz, bu anlaşmanın 25 yıldan bu yana müzakere edildiğini, şimdi bu konuda karar verme zamanının geldiğini dile getirdi.

Merz, buna onay verilmesini ümit ettiğini belirterek, "AB dünyada ticaret politikasında inandırıcılığını korumak istiyorsa şimdi kararlar almalıdır. Bu karar ancak Avrupa’nın onay vermesi ve AB Komisyonu Başkanı ile Konseyi Başkanı’nın yarın Güney Amerika’ya giderek bu anlaşmayı imzalaması olmalı." şeklinde konuştu.