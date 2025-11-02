Almanya Başbakanı Merz ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonla görüştü

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Friedrich Merz’in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki ateşkesin daha da istikrara kavuşturulması için neler yapılabileceğinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin insani yardımın Gazze halkına güvenli ve yeterli bir şekilde ulaşması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Hamas'ın son rehinelerin cenazelerini de derhal teslim etmesi gerektiği kaydedildi.