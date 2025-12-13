  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya Başbakanı Merz, Zelenskiy ve AB liderleriyle barış sürecini ele alacak
Takip Et

Almanya Başbakanı Merz, Zelenskiy ve AB liderleriyle barış sürecini ele alacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB ​​liderleriyle barış görüşmelerindeki son gelişmeleri değerlendireceği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Başbakanı Merz, Zelenskiy ve AB liderleriyle barış sürecini ele alacak
Takip Et

Alman hükümeti sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı açıklamada Şansölye Merz'in 15 Aralık Pazartesi günü öncelikle Zelenskiy ile Ukrayna'ya ekonomik destek konusunda ikili görüşmeler yapacağını ve son diplomatik girişimleri ele alacağını belirtti.

AB ve NATO temsilcileri Berlin’de bir araya gelecek

Kornelius, katılımcılar veya toplantının gündemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeden, "Akşam saatlerinde çok sayıda Avrupa devlet ve hükümet başkanı ile AB ve NATO'nun üst düzey temsilcileri görüşmelere katılacak." dedi.

Başbakan Merz, perşembe günü Kiev ve Avrupalı ​​müttefiklerinin toprak sorunlarını ele alan yeni öneri geliştirdiklerini açıklamıştı.

BİM market 13-19 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?BİM market 13-19 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 19 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı geliyor!BİM 19 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı geliyor!Aktüel
A101 13-19 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?A101 13-19 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

 