Almanya Başbakanı Merz, Zelenskiy ve AB liderleriyle barış sürecini ele alacak

Alman hükümeti sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı açıklamada Şansölye Merz'in 15 Aralık Pazartesi günü öncelikle Zelenskiy ile Ukrayna'ya ekonomik destek konusunda ikili görüşmeler yapacağını ve son diplomatik girişimleri ele alacağını belirtti.

AB ve NATO temsilcileri Berlin’de bir araya gelecek

Kornelius, katılımcılar veya toplantının gündemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeden, "Akşam saatlerinde çok sayıda Avrupa devlet ve hükümet başkanı ile AB ve NATO'nun üst düzey temsilcileri görüşmelere katılacak." dedi.

Başbakan Merz, perşembe günü Kiev ve Avrupalı ​​müttefiklerinin toprak sorunlarını ele alan yeni öneri geliştirdiklerini açıklamıştı.