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Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e İstanbul tepkisi: Kendisini yanlışa sürüklüyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da düzenlenen Ukrayna görüşmelerine katılmamasını eleştirdi. Merz, "Bugün gelmeyerek yanlış yapan tek kişi Putin'dir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Merz, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olduğunu da dile getirdi.

Haber Merkezi
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Almanya Başbakanı Merz'den Putin'e İstanbul tepkisi: Kendisini yanlışa sürüklüyor
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki Ukrayna görüşmelerine katılmamasını eleştirdi.

Alman kamu yayıncısı ZDF’ye konuşan Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Türkiye’ye gelerek önemli bir iyi niyet adımı attığını vurguladı. Merz, “Bugün görüşmelere katılmayarak hata yapan tek kişi Putin’dir” ifadelerini kullandı.

"Bu paket hazır ve önümüzdeki salı günü Brüksel'de kabul edilecek"

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığına işaret eden Merz, "Bu paket hazır ve önümüzdeki salı günü Brüksel'de kabul edilecek" diye konuştu.

Merz, yaptırımların, salı günü kabul edildikten sonra derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ankara'da bekleyeceğini açıklayarak, 15 Mayıs'ta Ankara'ya gelmiş ve Erdoğan ile görüşmüştü. Öte yandan Putin, müzakereler için İstanbul'a Rus heyetini göndermiş, Türkiye'ye gelmemişti.

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