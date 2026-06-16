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Almanya Başbakanı Merz'den Trump'a 80'inci yaş günü hediyesi: Milli takım forması verdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 80 yaşına giren ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum gününü kutlayarak, kendisine üzerinde isminin ve '47' numarasının yer aldığı Almanya Milli Takımı forması hediye etti.

Haber Merkezi
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Almanya Başbakanı Merz'den Trump'a 80'inci yaş günü hediyesi: Milli takım forması verdi
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD Başkanı Donald Trump’ın geçmiş yaş gününü tebrik etti.

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi marjında bir araya gelen iki liderin görüntüleri dikkati çekerken, Merz paylaşımında Trump'a hediye ettiği formanın fotoğraflarına da yer verdi.

Almanya Başbakanı Merz'den Trump'a 80'inci yaş günü hediyesi: Milli takım forması verdi - Resim : 1

Merz, ABD'nin 47'nci başkanı olmasına atıfla arkasında 'TRUMP' ve '47' yazılı olan Almanya Milli Takımı formasını takdim ettiği anlara ilişkin kareleri, “Geçmiş 80'inci yaş gününüz kutlu olsun Sayın Başkan. Ne de olsa aynı takımdayız” notuyla paylaştı.

Almanya Başbakanı Merz'den Trump'a 80'inci yaş günü hediyesi: Milli takım forması verdi - Resim : 2