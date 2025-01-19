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Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin, Gazze'de sivil halkın çok büyük acılar çektiğini ve onların kaderinin kendilerini de ilgilendirdiğini belirtti.

AA
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Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor
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Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Nihayet silahlar sustu. İsrailli rehineler nihayet serbest bırakıldı. Ancak şimdi Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor. Sivil halk çok büyük acılar çekti. Onların kaderi bizi de ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Scholz, yakalanan ivmenin Filistin devletinin, İsrail devletiyle barış içinde bir arada var olabilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Bugünün sevinçli bir gün olduğunu vurgulayan Scholz, "Hamas rehineleri ailelerine kavuştu. Bu ilk adımı diğerleri takip etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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