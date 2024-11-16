Almanya Başbakanı Scholz, iki yıl aradan sonra ilk kez Putin ile görüştü

Batı dünyası, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi öncelik haline getireceği sinyalleri veren olası bir Trump yönetiminin dönüşüne hazırlanırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaklaşık iki yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi.

Scholz, Putin’e savaşın sonlandırılması ve Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu

Başbakan Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı açıklamaya göre, Scholz görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını kınadığını açık bir şekilde ifade etti. Alman lider, Putin’e bu savaşın sonlandırılması ve Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu. Sözcü, Scholz’un Almanya'nın, Ukrayna'nın mücadelesine "gerektiği sürece" destek verme konusundaki kararlılığını da vurguladığını belirtti.

Financial Times'ın aktardığına göre bu kritik görüşme, savaşın her iki tarafında da tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi. Rusya’nın son aylarda saldırılarını artırdığı ve 2022’den bu yana herhangi bir döneme kıyasla daha hızlı ilerleme kaydettiği bildiriliyor. Bu gelişmeler, Ukrayna’nın savunma stratejisini yeniden değerlendirmesine neden olurken, uluslararası toplumun savaşla ilgili diplomatik hamlelerini de hızlandırmış durumda.

Görüşmenin zamanlaması, aynı zamanda ABD’deki siyasi atmosferle de yakından bağlantılı. Donald Trump'ın geçen haftaki ABD başkanlık seçimlerinde elde ettiği zafer, Washington’un Kiev’e yönelik yardımlarının geleceği hakkında kaygıları artırmış durumda. Trump, seçim kampanyası sırasında savaşı "adil ve hızlı bir anlaşma" ile sona erdirme sözü vermişti.

Berlin yönetimi, Scholz’un Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i aradığını ve görüşme sonrasında da bir kez daha Zelenskiy ile temas kuracağını duyurdu. Bu adım, Almanya’nın Ukrayna ile dayanışmasını sürdürme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.