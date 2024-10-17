Almanya Başbakanı Scholz'dan, Çin'e uygulanan elektrikli araç vergisi eleştirisi

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Çarşamba günü Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'e uyguladığı elektrikli araç vergilerini eleştiride bulundu.

Scholz, Ukrayna ve İsrail'e silah desteğinin devamını görüşmek üzere AB Zirvesi'ne katılacak.

Polonya'nın sığınma başvurularını askıya alma yönündeki planları ve İtalya'nın ilk göçmen kafilesini Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine göndermesi, iki günlük zirvede göç konusunun gündemin üst sıralarında yer alacağına işaret ediyor.

Almanya da geçtiğimiz ay tüm kara sınırlarında zorunlu kontroller başlatmıştı.

Toplantıda ele alınması beklenen diğer konular arasında, Macaristan'ın askeri yardım için ayrılan milyarlarca doları bloke etmeye devam ettiği Ukrayna'ya yapılacak destek ve AB'de rekabet gücünün nasıl arttırılabileceği gibi başlıklar da yer alıyor.

Şansölye Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye açık olduğunu, ancak Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili kararların Ukraynalıların iradesi dışında alınamayacağını tekrar etti.

Scholz ayrıca Ukrayna'ya verilen desteğin gelecekte de devam edeceğini teyit etti; nitekim uzmanlar önümüzdeki ay yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimlerinin sonucuna bağlı olarak Ukrayna'ya verilen desteğin azalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biri. Diğer taraftan AB, dondurulmuş Rus varlıklarından Kiev'e 35 milyar euro yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Orta Doğu'daki gerilim ile ilgili ateşkes talebini yineleyen Scholz, Almanya'nın İsrail'i her zaman destekleyeceğini söyledi.

Silah sevkiyatının devamını işaret eden Alman lider, Gazze'ye insani yardım yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları için "ateşle oynadıklarını" belirtti.

Scholz, Almanya'nın sanayi sorunlarını çözmek amacıyla bu ay Almanya'nın önde gelen iş dernekleri ve sanayi sendikalarıyla bir araya gelme sözü verdi.

AB'nin Çin malı elektrikli otomobillere yönelik yeni gümrük vergilerini eleştiren Scholz, Almanya'nın en iyi otomobilleri üretmesi ve küresel çapta rekabet etmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in de AB düzeyinde kararlı olduğunu söylediği bürokratik süreçlerin modernleştirilmesi ve tasfiye edilmesini savundu.

Gelecek yıl sonbaharda yapılması planlanan federal seçimler öncesinde Scholz ve hükümetinin vaatlerini gerçeğe dönüştürmek için zorlu bir mücadele vereceği anlaşılıyor.