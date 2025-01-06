  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova iddiasına tepki: Bu son derece uygunsuz
Takip Et

Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova iddiasına tepki: Bu son derece uygunsuz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, genel seçimler öncesi Moskova'ya gideceği yönündeki iddiaları yalanlayarak "Bu bir yanlış iddia, bunu yapamazsınız, bu son derece uygunsuz, bunun için hiçbir dayanak yok" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova iddiasına tepki: Bu son derece uygunsuz
Takip Et

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Berlin'deki etkinliğinde yaptığı açıklamada, Moskova'ya gideceği yönündeki iddiayı "Bu bir yanlış iddia, bunu yapamazsınız, bu son derece uygunsuz, bunun için hiçbir dayanak yok." diyerek reddetti.

Başbakan Scholz ayrıca "Bu nedenle samimi insanların yanlış iddialar ortaya atıldığında öfkelenmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

CDU'lu Kiesewetter iddia etmişti

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Kendimizi bir seçim kampanyası sürprizine hazırlamalıyız. Sürpriz. Şansölye Scholz'un 23 Şubat'tan önce Moskova'ya gideceğine veya Putin'le görüşeceğine dair artan göstergeler var." ifadelerini kullanmıştı.

Kiesewetter daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Kiesewetter'in iddiasıyla ilgili olarak yasal işlem başlatabileceklerini duyurdu.

Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) konuşan Hebestreit, Kiesewetter'in yaptığı açıklamanın iftira niteliğinde olduğunu belirtti.

80 barodan ortak açıklama: Kabul etmiyoruz!80 barodan ortak açıklama: Kabul etmiyoruz!Gündem

 

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulunduİsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulunduDünya

 

Dünya
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilere sağlanan koruma gözden geçirilecek
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilere sağlanan koruma gözden geçirilecek
El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulundu
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulundu
Suriye’nin artçıları; Kafkasya’da küresel güç savaşı
Suriye’nin artçıları; Kafkasya’da küresel güç savaşı
İnandırıcılık ciddi bir güç unsurudur
İnandırıcılık ciddi bir güç unsurudur
Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi
Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi