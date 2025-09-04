Almanya Berlin'de araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araç kalabalığın içine girdi. Olay, öğle saatlerinde Wedding semtindeki See Caddesi’nde yaşandı. Sürücü, aracını 7-8 yaşlarındaki öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 15 kişilik bir gruba çarptı.

Soruşturma başlatıldı

İlk belirlemelere göre, en az 3 öğrenci hafif, öğretmenleri ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinde ifadesi veren araç sürücüsünü gözaltına aldı. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma başlattı.