Almanya'nın başkenti Berlin'de, bugün meydana gelen üzücü bir olayda bir sürücü, aracını aralarında ilkokul çağındaki çocukların da bulunduğu bir grubun arasına sürdü. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araç kalabalığın içine girdi. Olay, öğle saatlerinde Wedding semtindeki See Caddesi’nde yaşandı. Sürücü, aracını 7-8 yaşlarındaki öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 15 kişilik bir gruba çarptı.

Almanya Berlin'de araç kalabalığa daldı: Yaralılar var - Resim : 1

Soruşturma başlatıldı

İlk belirlemelere göre, en az 3 öğrenci hafif, öğretmenleri ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinde ifadesi veren araç sürücüsünü gözaltına aldı. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma başlattı.

 

