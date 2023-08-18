Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen üyeliklerini onaylayacak

Scholz, Avusturya'nın Salzburg kentinde, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) daha da gelişmesinden yana olduğunu belirten Scholz, "Buna elbette AB üyesi ülkelerin Şengen Bölgesi'ne katılabilmesi de dahildir. Bulgaristan ve Romanya ile ilgili somut olarak onay vermeye hazırız. Bildiğimiz gibi diğerlerinin (ülkelerin) hala soruları var. Ancak Almanya'nın bu konudaki tutumu nettir." dedi.

Scholz, AB İçişleri Bakanlarının iltica sisteminin reformu konusunda uzlaşma sağlamasıyla bu konuda büyük bir adımın atıldığını kaydederek bu konunun, Avrupa Parlamentosu ile başlayan müzakerelerin yasama dönemi bitmeden sonuçlanacağını ifade etti.

Başbakan Scholz, ülkesine ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısının artmasından dolayı Almanya-Avusturya sınırındaki kontrollerin gerekli olduğunu belirtti.

Avusturya Başbakanı Nehammer de düzensiz göçmen konusunda Almanya ile hareket etmek istediklerini belirterek AB’nin dış sınırlarının etkin bir şekilde korunması gerektiği konusunda Scholz ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

İki başbakan, Almanya ve Avusturya arasında enerji alanındaki işbirliğini geliştireceklerini kaydetti.