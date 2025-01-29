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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Türkiye ziyareti tarihi belli oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, 5 Şubat'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi
AA
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Türkiye ziyareti tarihi belli oldu
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier 5 Şubat'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan ziyaretinin aslında Kasım 2024'de yapılmasının planladığı ancak Almanya'da koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bu ziyaretin ertelenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Steinmeier'in ziyareti kapsamında Ürdün'de konuşlu Alman askerlerini de ziyaret edeceği kaydedildi.

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