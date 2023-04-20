Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Rusya'ya 'Nazi' benzetmesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 78. yıldönümünde yaptığı konuşmada, Nazi Almanyası'nın o dönemde yaptıklarının, Rusya'nın günümüzde Ukrayna'yı işgal etmesine benzediğini söyledi.

Polonya'da düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Steinmeier, Rusya lideri Vladimir Putin'in "uluslararası hukuku çiğnediğini, sınırları ihlal ettiğini ve toprak işgal ettiğini" belirtti.

Steinmeier ayrıca Almanya'nın işlediği suçlar için af diledi.

1943'te Varşova Gettosu'nda yaşayan Yahudiler, toplama kamplarına gönderilmemek için direndiği için 10 binden fazla Yahudi, Naziler tarafından öldürülmüştü. Alman birlikleri, üç hafta boyunca direnen Yahudilere saldırarak, gettonun büyük bir kısmını ateşe vermiş ve hayatta kalanları toplama kamplarına göndermişti.

Polonya Başbakanı Andrzej Duda ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da katıldığı anmada, Steinmeier demokrasilerin kendilerini savunmasının önemine vurgu yaparak, Batı'nın Ukrayna'ya güçlü bir şekilde destek vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.