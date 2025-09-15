  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya Dışişleri Bakanı: Putin bizi sınıyor, gerekli adımları atacağız
Takip Et

Almanya Dışişleri Bakanı: Putin bizi sınıyor, gerekli adımları atacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya’nın Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesini “Putin bizi test ediyor” sözleriyle değerlendirdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Dışişleri Bakanı: Putin bizi sınıyor, gerekli adımları atacağız
Takip Et

Wadephul, NATO’nun doğu sınırındaki savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesi sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Moskova’ya karşı daha sert adımlar atılması çağrısında bulundu.

Alman kamu televizyonu ZDF’e konuşan Wadephul, “Putin artık bizi sınıyor. Barış görüşmelerine yanaşmıyor, Ukrayna’daki savaşı bitirmek istemiyor” dedi.

Wadephul, Rusya’ya yeni yaptırımların doğru bir adım olduğunu vurgularken asıl önceliğin NATO’nun doğu sınırındaki savunma kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. Özellikle hava savunma sistemlerinin hızlı ve etkili şekilde konuşlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

“Yunanistan ve İspanya’da savunma sistemlerimiz var. Bunları NATO’nun doğu sınırına göndermeyi ciddi şekilde düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Wadephul, Rusya’nın Ukrayna savaşında İHA’lara ağırlık verdiğini, Polonya ve Romanya’ya yönelik hava sahası ihlallerinin de bu şekilde gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Moskova’nın “Sapad” adlı büyük bir askeri tatbikata hazırlandığını hatırlattı.

Gelişmelerin ardından NATO, Polonya hava sahasının korunması için yeni önlemler aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon savaş uçaklarının NATO’nun “Eastern Sentry” operasyonu kapsamında Polonya’ya gönderileceğini duyurdu. İngiliz uçakları, Almanya, Fransa ve Danimarka ile birlikte bölgede ortak uçuşlar yapacak.

Dünya
İspanya'dan 53 bin turistik daireyi kalıcı konuta dönüştürme kararı
İspanya'dan 53 bin turistik daireyi kalıcı konuta dönüştürme kararı
İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü
İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e sert tepki: Tüm kırmızı çizgileri aştılar
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e sert tepki: Tüm kırmızı çizgileri aştılar
ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Anlaşmaya varıldı
ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Anlaşmaya varıldı
İspanya'da toplu ulaşımda ilk sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi başladı
İspanya'da toplu ulaşımda ilk sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi başladı
İngiltere'den İsrailli öğrencileri ilgilendiren kritik karar: Kabul edilmeyecekler
İngiltere'den İsrailli öğrencileri ilgilendiren kritik karar: Kabul edilmeyecekler