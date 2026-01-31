  1. Ekonomim
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Almanya, Portekiz'in yanında ve yardıma hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Portekiz'de yaşanan fırtına dolayısıyla desteğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Portekiz'de yaşanan fırtınanın yol açtığı can kayıpları ve altyapı hasarlarının yıkıcı olduğunu belirtti.

Almanya, Portekiz'in yanında olduğunu teyit etti

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, düşüncelerinin kurbanlar, aileleri ve etkilenen vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade eden Wadephul, "Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'e Almanya'nın bu zor zamanlarda, Portekiz'in yanında ve yardıma hazır olduğu güvencesini verdim." dedi.

