Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ilişkin Berlin’de devam eden müzakerelerin son derece yoğun yürütüldüğünü ve görüşmelerin şimdiye kadar hiç bu kadar ciddi olmadığını belirtti.

Amerikalı müzakerecilerin daha önce "Moskova’nın tutumuyla da eş güdüm sağladığının anlaşıldığını" ifade eden Wadephul, bu nedenle müzakerelerin önemli olduğunu ama sürecin başarılı olup olmayacağının ancak haftanın sonunda netleşebileceğini söyledi.

Müzakerelerde Rusya’nın tutumu belirleyici olacak

Bu tarihi durumda korkunç ölümleri durdurmak ve bu savaşı sona erdirmek için gösterilecek her türlü çabanın değerli olduğunu dile getiren Wadephul, "Bugüne kadar bilmediğimiz şey, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bu savaşı sona erdirmek için gerçekten ciddi bir iradeye sahip olup olmadığıdır. Şu ana kadar ateşkesi bile kabul etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’nın tavizleri ve sürdürülebilir çözüm önemi

Wadephul’a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Berlin’de yapılan görüşmeler öncesinde cephe hattının dondurulması ve somut güvenlik garantileri verilmesi karşılığında NATO üyeliğinden vazgeçebileceği yönünde uzlaşma sinyalleri verdiği hatırlatılarak, bu adımların ABD tarafını ikna edip etmeyeceği soruldu.

Bunu ümit ettiğini belirten Wadephul, "Tüm bunlar doğruysa ki bunu teyit edemem, Ukrayna'nın önemli tavizler vermesi anlamına gelir. Tekrar ediyorum, asıl önemli olan Vladimir Putin’in nerede durduğudur." ifadelerini kullandı.

Müzakereleri takip ettiklerini vurgulayan Wadephul, "Herkes adil bir uzlaşma olmasını istiyor. Ukrayna'nın teklifleri buysa, bu Rusya'nın kabul edebileceği bir çizgi. Rusya, bizim Ukrayna'nın yanında duracağımızı bilmeli." dedi.

Wadephul, Ukrayna’nın mümkün olan en iyi müzakere pozisyonuna ulaşması için her şeyi yapmayı sürdüreceklerini ve (müzakerelerin) başarısız olması durumunda da Ukrayna’nın bu savaşta karşı koymak için tüm araçlara sahip olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kendisinin bugün Ukraynalı mevkidaşı ile de biraya geleceği bilgisini paylaşan Wadephul, "Konu yalnız bu savaşı sona erdirmek değil. Bu elbette doğru, gerekli ve mantıklıdır." şeklinde konuştu.

"Ukrayna’da utanç ve aşağılama olarak hissedilecek bir sonuç olmasını engellemeliyiz"

Wadephul, aynı zamanda gelecek için sürdürülebilir çözümün geliştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ukrayna’da utanç ve aşağılama olarak hissedilecek bir sonuç olmasını engellemeliyiz. Aksi takdirde bu kabul edilmez. Ayrıca Putin'in yeniden saldırmasını teşvik edecek bir durum da engellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’da ateşkes ve barış sağlanması çabaları kapsamında dün Berlin’de görüşmeler başlamış, Zelenskiy başkanlığında Ukraynalı heyet ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile yaptığı müzakereler bugün devam etmişti.

Zelenskiy ayrıca bu akşam Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek. Daha sonra aralarında Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bazı Avrupa liderlerinin yer alacağı zirve gerçekleştirilecek.