Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Suriye'nin yanındayız

Wadephul, Almanya-Suriye Ekonomi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'nin yanındayız. Suriyeliler bir şansı hak ediyor ve biz bu şansın iyi bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Alman Bakan, ülke olarak bir diktatörlükten sonra yeni bir toplumun oluşmasının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerine işaret ederek, Suriye'nin de yakın zamana kadar acımasız bir diktatörlük ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir iç savaşın acısını yaşadığını hatırlattı.

Suriye hükümetinin ülkedeki insanların durumunu iyileştirmeye kararlı olduğunu açıkça gösterdiğini belirten Wadephul, "Dünyadaki mevcut durum işinizi kolaylaştırmıyor, komşularınızdaki durum ise hiç kolaylaştırmıyor. Ancak hükümetiniz, mevcut savaşın Suriye topraklarına sıçramasını engellemeyi başardı. Bu bir başarı, büyük bir başarıdır. Bu konuda beni umutlandıran birçok adım görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çeşitlilik ülkemizin en büyük gücüdür"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Nevruz Bayramı'nda söylediği "Çeşitlilik ülkemizin en büyük gücüdür." ifadesine atıfta bulunan Wadephul, bunun yerinde ve doğru bir söz olduğunu kaydederek, bundan sonra da uzlaşma ile barış yolunda ilerlenmesini istedi.

Wadephul, bunu yapabilmek için işleyen bir ekonomiye ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Bu önemli çünkü yeniden inşa ancak uluslararası ve çok taraflı yardım ve koordinasyonla başarılı olabilir." dedi.

Suriye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı, "Hem pazar olarak hem de üretici ve özellikle de ortak olarak. Suriye aynı zamanda Avrupa, Körfez ülkeleri ve Hint-Pasifik arasında stratejik kavşak noktasıdır. Alman şirketlerinin Suriye konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu her yerde, bizler memnuniyetle hazırız. Suriye'ye sunulan bu tarihi fırsatı birlikte değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.