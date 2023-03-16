Almanya Ekonomi Bakanlığı: Teknik resesyon göz ardı edilemez

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Alman ekonomisinde teknik resesyonu ifade eden iki çeyrek üst üste daralmanın artık göz ardı edilemez olduğunu bilirdi.

Bakanlık yayınladığı aylık raporda, "Bununla birlikte, ekonomide ve önde gelen göstergelerde pozitif trend beklenen ekonomik daralmanın büyük olasılıkla sınırlı ve geçici olacağına işaret ediyorlar" ifadelerine de de yer verdi.