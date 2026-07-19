Almanya ekonomik durgunluk nedeniyle tarihi yasağı kaldırmayı planlıyor

Almanya'da yaklaşık 75 yıldır uygulanan pazar günü alışveriş yasağı, ülke ekonomisindeki durgunluk nedeniyle yeniden siyasi gündemin merkezine yerleşti. İç tüketimi canlandırmanın yollarını arayan hükümet, pazar günlerine ilişkin mevcut düzenlemelerin gevşetilmesini değerlendirirken, konu ekonomik olduğu kadar sosyal ve hukuki yönleriyle de geniş bir tartışma yaratıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Almanya ekonomisinin son yıllarda yaşadığı düşük büyüme performansı, tüketimi artıracak yeni adımların gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Çinli üreticilerle artan rekabet nedeniyle Alman sanayisinin önemli bölümü baskı altında bulunuyor. Birçok üretici şirket maliyetleri düşürmek amacıyla istihdam azaltırken, hükümet de iç talebi destekleyecek alternatif politikalar üzerinde çalışıyor.

1949 Anayasası'na dayanıyor

Almanya'da pazar günü mağazaların kapalı olması yalnızca geleneksel bir uygulama değil, aynı zamanda anayasal bir ilkeye dayanıyor. 1949 tarihli Alman Anayasası, pazar günlerini "dinlenme ve manevi gelişim günü" olarak tanımlıyor. Bu nedenle ülkede mağazalar pazartesiden cumartesiye kadar normal faaliyet gösterirken, pazar günleri yalnızca belirli istisnalar kapsamında satış yapılabiliyor.

Mevcut düzenleme kapsamında ekmek, içecek, atıştırmalık ürünler, sigara ve alkollü içecekler gibi temel ihtiyaçların satışına izin veriliyor. Pek çok market ise kurallara uyabilmek için pazar günleri mağazalarının yalnızca izin verilen ürünlerin bulunduğu bölümlerini açık tutuyor. Düzenlemeleri ihlal eden işletmeler para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Hükümet ilk adımı attı

Ekonomik hareketliliği artırmayı hedefleyen hükümet, ilk etapta belediye kütüphaneleri ile fırınların pazar günleri daha uzun saatler hizmet verebilmesine yönelik düzenlemeler hazırladı. Ancak perakende sektörü temsilcileri bunun yeterli olmadığını belirterek, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi pazar günü alışveriş kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılmasını talep ediyor.

Sektör temsilcileri, haftanın yedi günü alışveriş yapılabilmesinin hem tüketimi artıracağını hem de perakende sektörüne yeni gelir sağlayacağını savunuyor.

Sendikalar ve kiliseler karşı çıkıyor

Öte yandan öneriye güçlü bir muhalefet de bulunuyor. Sendikalar ve kiliseler, pazar gününün toplumun ortak dinlenme günü olmasının çalışanların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu kesimler, ekonomik gerekçelerle söz konusu uygulamanın kaldırılmasının uzun vadede sosyal hayat üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği görüşünü dile getiriyor.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi de geçmiş yıllarda pazar günü alışverişini genişletmeye yönelik bazı girişimleri anayasal gerekçelerle sınırlandıran kararlar vermişti. Bu nedenle kapsamlı bir serbestleşmenin hukuki açıdan da önemli engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Toplum ikiye bölündü

Kamuoyunda da konuya ilişkin net bir uzlaşı bulunmuyor. Bu ay yayımlanan YouGov araştırmasına göre Almanların yüzde 50'si pazar günü alışveriş yasağının sürmesini isterken, yüzde 43'ü yasağın kaldırılmasını destekliyor. Araştırma ayrıca gençlerin mevcut uygulamaya daha eleştirel yaklaştığını ve alışveriş serbestisine daha sıcak baktığını ortaya koyuyor.

Ekonomideki zayıf görünüm devam ederken, Almanya'nın onlarca yıldır koruduğu pazar günü alışveriş düzeninin geleceği önümüzdeki dönemde hem siyasi hem de toplumsal tartışmaların önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek.