Almanya elektrikli kamyonlar için hızlı şarj ağı kuracak

Ulaştırma ve Ekonomi ile İklim Koruma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, otoyollarda elektrikli kamyonlar için planlanan hızlı şarj altyapısının inşası için Power to the Road (Yola Güç verin) temasıyla yeni bir proje başlatıldı.

Ülkede otoyolların yaklaşık yüzde 95'ini kapsayan 350 hızlı şarj noktasından oluşacak hızlı şarj ağında, toplam şebeke gücünün de 2,8 megavat olması planlanıyor.

Planlanan yaklaşık 130 şarj noktası için kamu ihaleleri yaz sonunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, "Kamyonlar için hızlı şarj altyapısı, ağır yük trafiğinin karbonsuzlaştırılması ve bir iş merkezi olarak Almanya için merkezi bir öneme sahiptir." denildi.

Öte yandan, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, Nisan 2024 itibarıyla elektrikli araçlar Almanya'nın ticari kamyon filosunun sadece yüzde 2,1'ini oluşturuyor.

Almanya, 2045'e kadar ulaşım sektörünü karbonsuzlaştırmayı hedefliyor.