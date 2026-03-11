Almanya, Erbil Başkonsolosluğu'nu tahliye ettiğini duyurdu

Almanya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu ve Körfez bölgelerine yayılan gerginlik nedeniyle diplomatlarını tahliye etmeye devam ediyor. Geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçilik personelini tahliye eden Almanya, son olarak Irak kuzeyindeki Erbil kentindeki başkonsolosluk personelini de ABD-İsrail-İran savaşı çerçevesinde gelişen olaylar nedeniyle geri çekti. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erbil Başkonsolosluğu personelinin dün akşam saatlerinde Irak'tan ayrıldığı belirtildi. Bağdat Büyükelçiliği personelinin ise 9 Mart'ta tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Alman medyası, Erbil Başkonsolosluğunun tahliye edilmesi kararının Johann Wadephul'un dün yaptığı Suudi Arabistan ziyareti sırasında alındığını bildirdi. Wadephul'un personelin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve tahliye kararının potansiyel tehditleri en aza indirmek için alınan bir önlem olduğunu belirttiği ifade edildi.