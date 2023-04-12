Almanya esrarı yasallaştırıyor: Cem Özdemir ve Lauterbach'tan 2 ayaklı model

Almanya'da hükümet, hazırlanacak yasa tasarısıyla esrarı iki adımda yasallaştırmayı planlıyor.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, esrarın yasallaştırılması konusunda iki ayaklı bir model sundu.

Buna göre, ilk adımda, yetişkinlerin bu yılın sonuna kadar 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.

Derneklerin en fazla 500 üyesine kendi yetiştirdikleri kenevir ürünlerini tedarik etme izinleri olacak.

İkinci adım olarak 5 yıllık bir sürede bölgesel pilot projelerde kenevir ürünleri için ticari tedarik zincirleri oluşturulacak.

Gıda ve Tarım Bakanı Özdemir, buna gerekçe olarak esrarın serbest bırakılmasının uluslararası hukuk ve AB hukuku ile uyumluluğuna ilişkin sorunları gösterdi.

Esrar kullanımının sosyal bir gerçeklik olduğunu savunan Özdemir, "On yıllardır süren yasaklama politikası, bunu görmezden geldi ve bu da her şeyden önce gençlerimizin, kullanıcıların sağlığının ve kolluk kuvvetlerinin aleyhine sorunlara neden oldu. Şimdi özel ekimi, bulundurmayı ve tüketimi yasal hale getirerek perspektifli, tutarlı ve pragmatik bir esrar politikası oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

"Önceki esrar politikası başarısız oldu"

Sağlık Bakanı Lauterbach, esrarın Almanya'da sıklıkla yasa dışı olarak sunulup kullanıldığını aktararak, "Bu nedenle de çoğu zaman sağlığı tehlikeye atıyor. Özellikle gençler, esrar nedeniyle sosyal ve bilişsel gelişimlerinde olumsuz etkilenmektedir. Buna rağmen giderek daha fazla sayıda genç, bu uyuşturucuyu tüketmektedir." dedi.

Lauterbach, "Karaborsa malları genellikle sağlık riskleri yaratmaktadır, bunu daha fazla kabul edemeyiz. Bu nedenle esrarın, yetişkinlere net sınırlar dahilinde kontrollü dağıtımına izin vermeye ve gençlere yönelik önleyici tedbirlerle kuşatılmış karaborsayı geri püskürtmeye cesaret ediyoruz. Sağlığın korunması ön plandadır. Önceki esrar politikası başarısız oldu, şimdi yeni bir yol izlemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon ortaklarının öngördükleri gibi kenevir ürünlerinin genel serbest satışı şimdilik gerçekleşmeyecek.