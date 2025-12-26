Almanya: Gazze istikrar misyonuna katılmayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Gazze barış planının hayata geçirilmesi için oluşturulacak uluslararası istikrar misyonuna katılmayacağını açıkladı.

DW Türkçe'nin Alman haber ajansı dpa'dan derlediği açıklamada bu gücün yalnızca bir aracı birlik olmayacağını aynı zamanda gerekmesi halinde somut biçimde güvenliği sağlamakla yükümlü olacağını kaydeden Bakan Wadephul, "Alman askerlerinin tam da bu bölgede bunu yapmasını pek çokları tahayyül edemiyor" diye konuştu.

"Bu istikrar gücüne öngörülebilir gelecekte katılmayacağız" diyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, bu kararın eğitim ve organizasyon için de geçerli olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda kimse bizden uluslararası istikrar gücüne katılmamızı beklemiyor" şeklinde yanıt verdi.

Wadephul, diğer yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararında yer alan barış konseyi gibi yapılar içinde Berlin'in yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu, ancak henüz bu yönde resmi bir davet almadıklarını ifade etti.

"Berlin aracı rol üstlenmeli"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşaması Hamas'ın silah bırakmasını ve uluslararası istikrar misyonunun hayata geçirilmesini öngörüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı, askeri katkıda bulunacak ülkelerle ilk istişarelerin ardından istikrar güçleri ve Filistin güvenlik güçleri tarafından sağlanacak bir siyasi çerçeve ve güvenlik mimarisine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bakan, yakın zamanda sürecin başlamasının önemine dikkat çekerek "Gazze'nin bir yanda İsrail ordusu tarafından kontrol edilen bölge ve giderek daha fazla Hamas kontrolüne geçen bölge olarak mevcut bölünmüş halinin sürekli hale gelmemesi gerelktiği" uyarısında bulundu.

Berlin'in Yahudi Soykırımından dolayı İsrail devletine karşı özel bir sorumluluk taşıdığını hatırlatan Bakan, Almanya'nın İsrail'in güvenliği için bir aracı rol üstlenmesinden yana olduğunu ifade etti.

Barış planının hayatına geçirilmesi için uzun soluklu bir sürece hazır olunması gerektiğine işaret eden Bakan, silah bırakmayı reddeden Hamas'ın hâlâ siyasi ve askeri anlamda aktif olduğuna, "belki de kendisini toparlamakta olduğuna" dikkat çekti.

İsrail'in yerleşim planlarına eleştiri

Mısır'ın Almanya ve diğer devletlerle birlikte planladığı uluslararası yeniden inşa konferansının önümüzdeki yılın başında yapılabileceğini umduğunu belirten Wadepul Berlin bu konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan, "Ancak özellikle önemli mali kaynaklara sahip komşu Körfez ülkelerinden bu sürece katılmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne şu sıralar daha fazla insani yardım ulaştığını, "ancak bu yardımların hâlâ yeterli olmadığını" belirten Wadephul, Almanya tarafından da desteklenen uluslararası tanınırlığa sahip yardım kuruluşlarının acilen bölgeye erişime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Wadephul, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim birimini onaylama planını da eleştirdi.

Federal hükümetin yeni yerleşim yerlerinin tanınmasına karşı olduğunu ifade eden Bakan, İsrail’in güvenliğinin uzun vadede iki devletli çözümle sağlanabileceğini savundu. Wadephul, İsrail'in yerleşimleri genişletmesinin bu perspektifi imkansız kılma tehlikesi taşıdığına işaret etti.