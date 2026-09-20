Almanya Genelkurmay Başkanı NATO'ya liderlik edecek

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Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer, NATO’nun en üst düzey askeri organı olan Askeri Komite’nin başkanlığına seçildi.

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları arasında 19 Eylül’de Kopenhag’da yapılan gizli oylamada Breuer, en az 17 ülkenin desteğini alarak Kanada Genelkurmay Başkanı Jennie Carignan’ı geride bıraktı.

Breuer, 2023’ten bu yana Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin başında bulunuyor. NATO’nun mevcut Askeri Komite Başkanı İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone, X hesabından yaptığı açıklamada Breuer’i tebrik ederek, onun “operasyonel değerlendirmesi, İttifak’a ilişkin derin bilgisi ve Alman Silahlı Kuvvetleri’ndeki liderliğinin NATO’ya hizmet edeceğini” belirtti.

Breuer, görevi Dragone’den gelecek yıl temmuz ayında devralacak ve üç yıllık bir dönem için NATO Askeri Komitesi’ne başkanlık edecek.

Oksijen'in derlediği habere göre oylamada ülkelerin kaç oy verdiği ise açıklanmadı. NATO’dan bir yetkili, diğer oyların açıklanmamasının sonuç nedeniyle oluşabilecek bölünme ve sadakat tartışmalarının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.

Berlin'in ittifaktaki ağırlığı artıyor

Alman generalin adaylığı, Berlin’in NATO içindeki artan askeri ağırlığıyla birlikte değerlendirildi. Almanya, Avrupa’nın savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerinden biri olurken, Breuer de seçim kampanyasında Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması ve kıtanın NATO’nun güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği mesajını verdi.

ABD’nin Avrupalı müttefikleri savunma konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorladığı bir dönemde Washington’un da Breuer’in adaylığına destek verdiği değerlendirildi.

Kanada Genelkurmay Başkanı Jennie Carignan ise adaylığını NATO Askeri Komitesi’nin rolünü güçlendirme ve İttifak içindeki transatlantik birlik mesajını öne çıkarma üzerine kurdu.

Ancak Kanada ile ABD arasındaki son dönemde gerilen ilişkilerin Carignan’ın adaylığı açısından dezavantaj oluşturduğu NATO yetkilileri tarafından değerlendirildi.

Breuer’in seçilmesi, Almanya’nın NATO içindeki üst düzey askeri görevlerdeki ağırlığının artması açısından da önem taşıyor.

Berlin, Estonya ve Letonya’ya odaklanan bölgesel bir ordu komutası ile Litvanya’daki kalıcı askeri konuşlanma dahil olmak üzere NATO’nun doğu kanadının savunmasında daha fazla operasyonel sorumluluk üstleniyor.

NATO Askeri Komite Başkanlığı, İttifak’ın askeri konulardaki en üst düzey görevlerinden biri.

Başkan, NATO ülkelerine operasyonların uygulanabilirliği, finansmanı ve askeri kapasitesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor; NATO askeri personelinin onlarca çalışma grubunu koordine ediyor ve askeri tavsiyelerin oluşturulmasında ülkeler arasında uzlaşma sağlanmasına katkıda bulunuyor.