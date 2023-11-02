Almanya Hamas’ın faaliyetlerini yasakladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas'ın ve "Samidoun" adlı Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

"Almanya’da antisemitizme yer yok. Antisemitizme karşı mücadelemizi hukuk devletinin verdiği tüm imkanlarla sürdüreceğiz" diyen Faeser, Hamas’ı "Amacı İsrail devletini yok etmek olan bir terör örgütü" olarak tanımlarken, Samidoun'un Almanya şubesinin "İsrail karşıtlığı ve antisemitik propaganda yaymak için bir dayanışma grubu kisvesi altında faaliyet gösterdiğini" ileri sürdü.

Samidoun, Almanya çapında, destekçilerinin 7 Ekim'de Berlin’in Neukölln ilçesinde İsrail'e yönelik saldırıları sokakta baklava dağıtarak ve göbek atarak kutlamasıyla tanındı.

İstihbarat birimleri, grubun son günlerde düzenlenen İsrail karşıtı ve Hamas yanlısı gösteri ve protesto eylemlerinin çoğunluğunun organizasyonunda yer aldığını belirtiyor.

Başbakan Olaf Scholz, İsrail’e yönelik saldırıların ardından, Almanya’daki İsrail karşıtı gösterilerinin utanç verici olduğunu söylemiş ve Samidoun ve Hamas’ın faaliyetlerinin yasaklanacağını ilan etmişti.

450 destekçinin olduğu tahmin ediliyor

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre, çok büyük bir bölümü Alman vatandaşı olmak üzere Hamas’a destek veren 450’ye yakın kişi bulunduğu tahmin ediliyor.

Hamas, 2001 yılından bu yana AB genelinde terör örgütü olarak sınıflandırıldığı için Almanya'da serbestçe faaliyet gösteremiyor. Ayrıca 2021'de kabul edilen bir dizi yasa kapsamında yapılan değişikliğe göre, Hamas’ın bayrağı ve sembollerinin de kullanımı yasaklanmış durumda.

Güvenlik makamları ne Hamas'ın ne de Samidoun ağının Almanya'yı tehdit edecek boyutta örgütlü bir yapılanmaları olduğu konusunda hemfikir.

Dolayısıyla İçişleri Bakanı Faeser’in faaliyet yasağı kararı, İsrail’le dayanışmayı vurgulayan simgesel özelliğinin yanı sıra, halihazırda yürürlükte olan yasakların teyit edilmesi anlamına geliyor.

Uzmanlar bunun aynı zamanda Almanya'dan Hamas'a destek veren bireyleri de hedef aldığını belirtiyor. Bu kişilerin Hamas’a yakın başka dernekleri, hatta yardım cemiyetlerini kullandıkları öne sürülüyor.