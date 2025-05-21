Almanya hükümetinden sert karar: Aile birleşimi askıya alınıyor

Almanya mülteci politikasında sert adımları devreye aldı. Yeni hükümet, ikincil koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimini 2 yıl durdurdu.

Aile üyelerini yanlarına getiremeyecekler

Almanya'da önümüzdeki iki yıl boyunca "ikincil koruma" statüsünde bulunan mülteciler, aile üyelerini yanlarına getiremeyecek. Yeni koalisyon hükümetinin bu planı özellikle Suriyelileri etkileyecek.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratların (SPD) oluşturduğu yeni koalisyon hükümetinin vardığı mutabakata göre, "ikincil koruma" statüsündeki kişilerin aile birleşimi hakkı, iki yıl süreyle askıya alınacak. Muhammed, Almanya'da bu statüye sahip 351 bin 400 mülteciden biri. Bunların çoğunu Suriyeliler oluşturuyor.

Şiddet riski bulunan kişilere veriliyor

DW’nin haberine göre, ikincil koruma statüsü, Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ndeki "mülteci" tanımına uymayan ancak kendi ülkelerinde ölüm cezası, işkence, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya silahlı çatışmalara bağlı keyfi şiddet riski bulunan kişilere veriliyor.

Bu statüdekiler, Almanya'da 2024 itibarıyla üç yıllık oturum izni alabiliyor, çalışabiliyor ve sosyal yardımlardan faydalanabiliyor. Ancak iltica başvurusu kabul edilen ya da "resmî mülteci" statüsüne sahip kişiler, eş ve 18 yaş altındaki çocuklarını Almanya'ya getirebilirken, ikincil koruma statüsündekiler için bu hak geçerli değil.

Yeni hükümet göçü sınırlandırmak istiyor

Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'e göre, kendilerine oy veren seçmenler, göç konusunda "politika değişikliği" talep ediyor. Bu değişiklik, bazı durumlarda aile birleşiminin sona erdirilmesini de içeriyor. Bakan, ülkenin entegrasyon kapasitesinin belirli bir sınırı olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Bu nedenle harekete geçmeliyiz. Zira Almanya'daki şehirler ve belediyeler, kapasitelerinin sınırına fazlasıyla ulaşmış durumda.

İkincil koruma statüsündekilerin aile birleşimi hakkı, Almanya'da yıllardır tartışmalı bir konu. 2015 yılında Angela Merkel liderliğindeki hükümet, bu kişilerin eş ve çocuklarını, aile birleşimi yoluyla ülkeye getirmesine izin vermişti. Lakin bu hak, sadece bir yıl yürürlükte kaldı ve 2016'da tekrar askıya alındı.

2018'den itibaren, bu statüdeki kişilerin aile birleşimine yeniden izin verildi. Ancak hükümet, verilen vize sayısını ayda en fazla bin ile sınırladı. Halihazırda yürürlükte olan bu sınıra bir de uzun bekleme süreleri ve karmaşık bürokratik süreçler de eklenince, süreç daha da zorlu hale geliyor. 2024 yılı boyunca, ikincil koruma statüsündeki mültecilere yaklaşık 12 bin aile birleşimi vizesi verildi.