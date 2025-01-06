  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilere sağlanan koruma gözden geçirilecek
Takip Et

Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilere sağlanan koruma gözden geçirilecek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilere sağlanan korumanın gözden geçirileceğini söyledi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilere sağlanan koruma gözden geçirilecek
Takip Et

Faeser, Funke Medya'ya yaptığı açıklamada, "Yasalarımız uyarınca, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf), Suriye'deki durumun istikrara kavuşması nedeniyle insanların Almanya'da artık bu korumaya ihtiyaç duymaması halinde bunu gözden geçirecek ve iptal edecektir." dedi.

Nancy Faeser, bu durumun daha sonra iş ya da eğitim gibi başka nedenlerle ikamet hakkı olmayan ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmeyenler için de geçerli olacağını aktardı.

Öncelikle güvenlik konularına odaklandıklarını dile getiren Faeser, "İyi entegre olmuş, çalışan, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yuva kurmuş herkesin Almanya'da kalmasına izin verilmelidir." ifadesini kullandı.

Faeser, ancak Almanya'dan geri dönmek isteyenlerin de desteklenmesinin önemini vurguladı.

Ağır suç işlemiş kişilerin de en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerektiğine işaret eden Faeser, "Bunun için yasal seçenekler büyük ölçüde genişletilmiştir ve Suriye'deki durum izin verir vermez kullanılacaktır." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığına göre, şu anda Almanya'da bir milyona yakın Suriyeli yaşıyor.

Bamf, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'den gelen kişilerin iltica başvurularını askıya alma kararı almıştı.

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulunduİsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulunduDünya

 

El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiEl Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiDünya

 

Dünya
Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova iddiasına tepki: Bu son derece uygunsuz
Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova iddiasına tepki: Bu son derece uygunsuz
El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulundu
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese 40 günde 392 kez ihlalde bulundu
Suriye’nin artçıları; Kafkasya’da küresel güç savaşı
Suriye’nin artçıları; Kafkasya’da küresel güç savaşı
İnandırıcılık ciddi bir güç unsurudur
İnandırıcılık ciddi bir güç unsurudur
Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi
Washington Post'ta karikatür krizi istifa getirdi