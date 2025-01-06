Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilere sağlanan koruma gözden geçirilecek

Faeser, Funke Medya'ya yaptığı açıklamada, "Yasalarımız uyarınca, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf), Suriye'deki durumun istikrara kavuşması nedeniyle insanların Almanya'da artık bu korumaya ihtiyaç duymaması halinde bunu gözden geçirecek ve iptal edecektir." dedi.

Nancy Faeser, bu durumun daha sonra iş ya da eğitim gibi başka nedenlerle ikamet hakkı olmayan ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmeyenler için de geçerli olacağını aktardı.

Öncelikle güvenlik konularına odaklandıklarını dile getiren Faeser, "İyi entegre olmuş, çalışan, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yuva kurmuş herkesin Almanya'da kalmasına izin verilmelidir." ifadesini kullandı.

Faeser, ancak Almanya'dan geri dönmek isteyenlerin de desteklenmesinin önemini vurguladı.

Ağır suç işlemiş kişilerin de en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerektiğine işaret eden Faeser, "Bunun için yasal seçenekler büyük ölçüde genişletilmiştir ve Suriye'deki durum izin verir vermez kullanılacaktır." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığına göre, şu anda Almanya'da bir milyona yakın Suriyeli yaşıyor.

Bamf, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'den gelen kişilerin iltica başvurularını askıya alma kararı almıştı.