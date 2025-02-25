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Almanya ile gündemimiz aynı!

Seçimlerini tamamlayan Almanya'nın politik açmazlardan kurtulması, teknoloji ve ekonomide deyim yerindeyse 'gaza basması', Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Haber Merkezi
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Almanya ile gündemimiz aynı!
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HAKAN GÜLDAĞ

Almanya'da yüksek ihtimalle Friedrich Merz liderliğinde kurulacak yeni hükümetin kritik önceliklerinden biri, ekonominin modernize edilmesi olacak.

Alman gazeteci yazar Wolfgang Münchau'nun son kitabı 'Kaput' adını taşıyordu. Yani, 'Bozuk'. Münchau, ilk baskısı kasım ayında yayımlanan kitabında, "Alman mucizesinin sonunun geldiğini" öne sürüyor. Almanya'nın teknolojik dönüşüme ayak uyduramadığına dikkat çekiyor. Gerçekten de, ABD ekonomisinin direksiyonuna Apple, Amazon, Google, Microsoft, X gibi dijital çağın şirketleri geçerken, Alman ekonomisinin en büyük şirketleri listesinde, hala, Volkswagen, Daimler, BMW, Siemens gibi geleneksel endüstri şirketleri var. Doğrusu, İSO-500'e baktığınızda bu bizim için de geçerli.

Türkiye, Avrupa'nın lokomotifi Alman tedarik zincirinin önemli bir halkası. İster istemez Alman endüstrisinin ihtiyaç ve siparişleri bizim üretimimizi de şekillendiriyor. Hani, Birinci Dünya Savaşı için, "Almanya yenilince biz de yenik sayıldık" denir ya, benzer bir durum teknoloji tarafında kendini gösteriyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin imalat sanayinin teknolojik dönüşümü, aynen Almanya'daki gibi ertelenemez bir görev.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın siyasi çıkmazdan kurtulmasının ve 'gaza basmasının' zamanı çoktan geldi. Gelgelelim, hiç kolay olmayacak. Manzara değişiyor. İttifaklar da... ABD, Avrupa'nın en güçlü müttefikiydi. Trump yönetiminde bir rakibe dönüşüyor. Yeni bir 'Tukkidides tuzağı' şekillenirken, siyasi ve ticari türbülans artıyor.

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