Almanya ile İngiltere arasındaki güvenlik anlaşması yeni askeri ortaklığı getirdi

Almanya ve İngiltere ortak silah üretimi ve devriyeler öngören kapsamlı bir güvenlik anlaşmasına vardı. İki ülke savunma bakanlarının Trinity House Anlaşması adı verilen metne gün içinde imza atmaları bekleniyor.

Anlaşma, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın özellikle savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkileri geliştirme hedefinin bir yansıması olarak görülüyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, bu kapsamda iki ülke, İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinden daha uzun menzile sahip yeni bir silah geliştirmek için ortak çalışma yürütecek. Ortaklar ayrıca insansız hava araçları teknolojisinde de işbirliği yapacak.

Alman P-8 Poseidon deniz devriye İskoçya'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne konuşlandırılacak ve İngiliz yapımı torpidolar yüklü halde düzenli uçuşlar yapacak. Rusya kaynaklı potansiyel tehditlere karşı iki ortak, su altı kablo ağının güvenliği için de birlikte çalışacak.

Ayrıca Alman silah devi Rheinmetall top mermisi üretmek için İngiltere'de bir fabrika kuracak. İngiliz çeliği kullanılarak yapılacak üretimin 2027'de başlaması ve fabrikanın 400 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

"Trinity House Anlaşması Almanya ile ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktası. Alman silahlı kuvvetleri ve sanayisi ile görülmemiş bir işbirliğini garanti altına alıyor" diyen İngiltere Savunma Bakanı John Healey, tarafların uzlaşısı için gösterdikleri çabadan ötürü müzakere heyetlerine teşekkür etti.

Anlaşmaya dair İngiltere Savunma Bakanlığı sitesinden paylaşılan açıklamasında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiğine vurgu yaptı. NATO ortaklarının bu anlaşma ile "caydırıcılık ve savunma yeteneklerini geliştirmeye kararlı olduğunu gösterdiğini" söyledi.