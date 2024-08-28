  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya işçi bulamıyor!
Takip Et

Almanya işçi bulamıyor!

Almanya'da aşırı sağ işverenleri, yabancı işçi bulma konusunda zorluyor. Aşırı sağ AfD partisinin iktidar olduğu doğu bölgesinde işverenler kalifiye yabancı çalışan bulmakta zorlanıyor. Partinin katı görüşleri nedeniyle çalışanlar bölgeye taşınmayı tercih etmiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya işçi bulamıyor!
Takip Et

Almanya'nın doğu bölgesinde, işverenler yabancı işçi bulmakta zorlanıyor. Bunun nedeni olarak ülkede yükselişe geçen aşırı sağ dikkat çekiyor.

Elektrik mühendisi Preetam Gaikwad 2013 yılında Jena'ya ilk taşındığında, Almanya'nın doğusundaki bu şehrin sunduklarına vurulmuştu. Şehirde prestijli bir üniversite, en iyi araştırma kurumları ve kendi alanlarında dünya lideri olan son teknoloji şirketleri vardı. Aradan geçen on bir yılın ardından, Hindistan doğumlu Gaikwad daha soğukkanlı bir bakış açısına sahip.

43 yaşındaki Gaikwad, “Buradaki siyasi durumun gelişimi konusunda gerçekten endişeliyim" dedi.

Jena kenti, 1 Eylül'de seçimlerin yapılacağı Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletinde yer alıyor.

Aşırı sağın kampanyasının temeli yabancı karşıtlığı

AfD'nin yabancı karşıtı tutumu, kampanyasının temel taşını oluşturuyor ve Gaikwad'ın işvereni Jenoptik gibi işletmeler arasında endişeye yol açıyor. NASA'nın Mars'taki uzaktan kumandalı aracı Perseverance için mercek tertibatları tedarik eden şirket, Jena'da 1.680, dünya genelinde ise 4.600'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Jena'daki az sayıdaki uluslararası başarılı şirketten biri olan Jenoptik, çoğu Almanya dışından gelen yüksek vasıflı işgücünü kendine çekebilmeye ve elinde tutabilmeye bağlı. Jenoptik CEO'su Stefan Traeger, AfD'nin yükselişinin bunu daha da zorlaştırdığını söylüyor.

Aşırı sağcı parti nedeniyle işi kabul etmiyorlar

Giderek daha fazla sayıda potansiyel çalışan Traeger'e Jenoptik için çalışmayı çok isteseler de, göçmenleri ya da LGBTQI+ topluluğu üyeleri gibi diğer azınlıkları dışlayan aşırı sağcı bir partinin hakim olduğu bir eyalette yaşamak istemedikleri için orada iş kabul etmeyeceklerini söylüyor. Jena doğumlu olan ve ABD'de eğitim gören Traeger AP'ye yaptığı açıklamada seçimlerden sonra şu anda oldukları kadar açık, özgür ve demokratik bir ülke olacaklarını umduğunu, şirketi ileriye taşımak için buna ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Büyük bir işgücü açığı var

Almanya halihazırda büyük bir vasıflı işgücü açığı ile karşı karşıya ve uzmanlar işgücü yaşlanıp küçüldükçe ülkenin her yıl yaklaşık 400.000 vasıflı göçmene ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. Uzun süredir Avrupa'nın ekonomik güç merkezi olarak görülen Almanya, kısa süre önce Uluslararası Para Fonu tarafından dünyanın en kötü performans gösteren büyük gelişmiş ekonomisi olarak değerlendirildi.

Batıya göç

Thüringen, 1949'dan 1990'a kadar Doğu Almanya'daki komünist yönetimin mirası olarak Almanya'nın en yoksul eyaletlerinden biri. Maaşlar ortalamanın altında ve kamu sektörü dışında çok az büyük işverene sahip. Gençlerin çoğu, özellikle de kadınlar, başka yerlerdeki fırsatlar için ülkeyi terk ediyor. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan ve o zamandan beri durmayan, daha varlıklı batıya doğru bir beyin göçü yaşanıyor.

Enflasyon ve göç sağın yükselmesini sağladı

AfD'nin yükselişinde yüksek enflasyon ve göç etkili oldu. Almanya 2023 yılında 1,9 milyon yeni nüfusu kabul ederken, 1,2 milyon kişi ülkeyi kalıcı olarak terk etti ve net göç 663.000 oldu. Almanya'nın yoksul doğu eyaletlerine sadece bir azınlık yerleşirken, göç karşıtı duyarlılık yüksek seyrediyor.

İstanbul'da taksiler için yeni düzenleme geliyor! İşte ayrıntılar...İstanbul'da taksiler için yeni düzenleme geliyor! İşte ayrıntılar...Gündem
Salda Gölü, Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi'ne girdiSalda Gölü, Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi'ne girdiKültür - Sanat
Dünya
Papa Franciscus: Göçmenleri geri göndermek ciddi bir günah
Papa Franciscus: Göçmenleri geri göndermek ciddi bir günah
STK'lar, AB'nin uçak ve gemileri yeşil sınıflandırmasına karşı dava açtı
STK'lar, AB'nin uçak ve gemileri yeşil sınıflandırmasına karşı dava açtı
ABD seçimleri yaklaşırken vadeli fiyatlamalar dikkat çekti
ABD seçimleri yaklaşırken vadeli fiyatlamalar dikkat çekti
Şanşan Tayfunu geliyor! Japonya'nın Kagoshima bölgesinde acil durum alarmı verildi
Şanşan Tayfunu geliyor! Japonya'nın Kagoshima bölgesinde acil durum alarmı verildi
Prof. Dr. Sümer: Dünyanın en büyük su krizi Gazze'de yaşanıyor
Prof. Dr. Sümer: Dünyanın en büyük su krizi Gazze'de yaşanıyor
ABD'de başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletler! Kritik eyaletler neden önemli?
ABD'de başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletler! Kritik eyaletler neden önemli?