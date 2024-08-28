Almanya işçi bulamıyor!

Almanya'nın doğu bölgesinde, işverenler yabancı işçi bulmakta zorlanıyor. Bunun nedeni olarak ülkede yükselişe geçen aşırı sağ dikkat çekiyor.

Elektrik mühendisi Preetam Gaikwad 2013 yılında Jena'ya ilk taşındığında, Almanya'nın doğusundaki bu şehrin sunduklarına vurulmuştu. Şehirde prestijli bir üniversite, en iyi araştırma kurumları ve kendi alanlarında dünya lideri olan son teknoloji şirketleri vardı. Aradan geçen on bir yılın ardından, Hindistan doğumlu Gaikwad daha soğukkanlı bir bakış açısına sahip.

43 yaşındaki Gaikwad, “Buradaki siyasi durumun gelişimi konusunda gerçekten endişeliyim" dedi.

Jena kenti, 1 Eylül'de seçimlerin yapılacağı Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletinde yer alıyor.

Aşırı sağın kampanyasının temeli yabancı karşıtlığı

AfD'nin yabancı karşıtı tutumu, kampanyasının temel taşını oluşturuyor ve Gaikwad'ın işvereni Jenoptik gibi işletmeler arasında endişeye yol açıyor. NASA'nın Mars'taki uzaktan kumandalı aracı Perseverance için mercek tertibatları tedarik eden şirket, Jena'da 1.680, dünya genelinde ise 4.600'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Jena'daki az sayıdaki uluslararası başarılı şirketten biri olan Jenoptik, çoğu Almanya dışından gelen yüksek vasıflı işgücünü kendine çekebilmeye ve elinde tutabilmeye bağlı. Jenoptik CEO'su Stefan Traeger, AfD'nin yükselişinin bunu daha da zorlaştırdığını söylüyor.

Aşırı sağcı parti nedeniyle işi kabul etmiyorlar

Giderek daha fazla sayıda potansiyel çalışan Traeger'e Jenoptik için çalışmayı çok isteseler de, göçmenleri ya da LGBTQI+ topluluğu üyeleri gibi diğer azınlıkları dışlayan aşırı sağcı bir partinin hakim olduğu bir eyalette yaşamak istemedikleri için orada iş kabul etmeyeceklerini söylüyor. Jena doğumlu olan ve ABD'de eğitim gören Traeger AP'ye yaptığı açıklamada seçimlerden sonra şu anda oldukları kadar açık, özgür ve demokratik bir ülke olacaklarını umduğunu, şirketi ileriye taşımak için buna ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Büyük bir işgücü açığı var

Almanya halihazırda büyük bir vasıflı işgücü açığı ile karşı karşıya ve uzmanlar işgücü yaşlanıp küçüldükçe ülkenin her yıl yaklaşık 400.000 vasıflı göçmene ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. Uzun süredir Avrupa'nın ekonomik güç merkezi olarak görülen Almanya, kısa süre önce Uluslararası Para Fonu tarafından dünyanın en kötü performans gösteren büyük gelişmiş ekonomisi olarak değerlendirildi.

Batıya göç

Thüringen, 1949'dan 1990'a kadar Doğu Almanya'daki komünist yönetimin mirası olarak Almanya'nın en yoksul eyaletlerinden biri. Maaşlar ortalamanın altında ve kamu sektörü dışında çok az büyük işverene sahip. Gençlerin çoğu, özellikle de kadınlar, başka yerlerdeki fırsatlar için ülkeyi terk ediyor. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan ve o zamandan beri durmayan, daha varlıklı batıya doğru bir beyin göçü yaşanıyor.

Enflasyon ve göç sağın yükselmesini sağladı

AfD'nin yükselişinde yüksek enflasyon ve göç etkili oldu. Almanya 2023 yılında 1,9 milyon yeni nüfusu kabul ederken, 1,2 milyon kişi ülkeyi kalıcı olarak terk etti ve net göç 663.000 oldu. Almanya'nın yoksul doğu eyaletlerine sadece bir azınlık yerleşirken, göç karşıtı duyarlılık yüksek seyrediyor.