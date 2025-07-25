Almanya: Kısa vadede Filistin'i tanıma planımız yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz Perşembe günü, Fransa'nın Filistin'i eylül ayında devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Almanya, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından, iki devletli çözümden yana olduklarını belirtti ancak kısa vadede Filistin'i tanıma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.

İsrail ve ABD Macron'a tepki gösterdi

Emmanuel Macron'un, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıklaması uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Filistin yönetimi ve bazı ülkeler kararı memnuniyetle karşılarken, İsrail ve ABD tepki gösterdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius ise cuma günü yazılı bir basın açıklaması yaparak Berlin'in Filistin konusundaki tutumuna açıklık getirdi.

"İsrail'in güvenliği, Federal Hükümet için öncelikli konudur"

Filistin'i devlet olarak tanımanın şu an için Alman hükümetinin gündeminde olmadığını vurgulayan Kornelius, şunları kaydetti:

"Federal Hükümet, yalnızca müzakere edilmiş bir iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik getireceği inancını sürdürmektedir. Filistin devletinin tanınmasını, iki devletli çözüm yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmektedir. İsrail'in güvenliği, Federal Hükümet için öncelikli konudur. Bu nedenle kısa vadede bir Filistin devletinin tanınması planlanmamaktadır."

İsrail ve Filistin yönetimine çağrı

Mevcut önceliklerinin acil sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirten Kornelius, şu çağrılarda bulundu:

"Gazze'de acilen bir ateşkese ihtiyaç vardır. Aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu rehineler serbest bırakılmalıdır. Hamas'ın silahsızlandırılması ve 7 Ekim'den önce de var olan terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerekmektedir. İsrail, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumu derhal ve kapsamlı şekilde iyileştirmelidir. Sivil halkın acil ve insan onuruna yaraşır şekilde desteklenmesi sağlanmalıdır."

"Eğer ilerleme sağlanmazsa baskıyı artırmaya hazırız"

Kornelius yazılı açıklamasında, Gazze için sürdürülebilir bir siyasi perspektif oluşturulmasının, geçici bir ateşkesi kalıcı barışa dönüştürebilmek için hayati önemde olduğuna işaret ederek, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adımlardan kaçınılması gerektiğini de ifade etti.

Federal Hükümetin bu hedefler doğrultusunda İsrail hükümeti ve uluslararası ortaklarıyla sürekli temas halinde olduğunu aktaran Kornelius, "Eğer ilerleme sağlanmazsa baskıyı artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, Filistin devletinin kurulması için gerekli koşulların sağlanmasına yönelik desteğini sürdürdüğünü belirten Hükümet Sözcüsü, bu kapsamda Filistin Yönetimi'ne destek verdiklerini ifade etti.

İki devletli çözüm perspektifinin korunması ve bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için bu adımların zorunlu olduğunu vurgulayan Sözcü, "Bu konuda Fransa, Birleşik Krallık ve bölgedeki ortaklarımızla hemfikiriz. Filistin'in tanınması konusundaki zamanlama farklılıkları ise bu ortak hedefi gölgelemez" değerlendirmesinde bulundu.

142 ülke Filistin'i ya tanıdı ya da tanımaya hazırlanıyor

Bugüne dek aralarında Türkiye, Norveç, İspanya ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 142 ülke Filistin devletini ya tanıdı ya da tanıyacağını açıkladı. İsrail ile ABD ise iki devletli çözüme karşı çıkıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının, uluslararası alandaki en büyük muhaliflerinden biri olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yayınladığı dünya kamuoyuna yönelik mesajında, "Netanyahu'nun yok etmeye çalıştığı şeyi birlikte korumalıyız. Tek çözüm İki Devletli Çözüm'dür" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris ise Fransa'nın adımını, "Hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güvenliği ve barış için tek kalıcı temel" olarak nitelendirdi. Macron'un duyurusunun "tarihi" olduğunu ifade eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkelere aynı yolu takip etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen aylarda birçok kez Filistin devletini yakın bir gelecekte tanıyabileceklerini dile getirmiş, Mayıs sonunda yaptığı konuya dair açıklamasında, güncel koşullar altında "bir Filistin devletinin kurulmasının sadece ahlâki bir sorumluluk değil, aynı zamanda siyasi bir zorunluluk olduğunu" ifade etmişti.