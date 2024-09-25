Almanya Köln'de 10 günde 3'üncü patlama! Bina sakinleri tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde bir kafede patlama meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından, kafenin bulunduğu binada yaşayan 20 kişi tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri, kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında kafenin tamamen alevler içinde olduğunu bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak polis sözcüsü, 'kasıtlı' bir patlama olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını dile getirdi.

2 gün arayla iki patlama

Köln'de 16 Eylül'de bir eğlence mekanında meydana gelen benzer patlamada bir temizlik işçisi yaralanmıştı. Ardından 18 Eylül'de bir giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada da bir yaralı olduğu açıklanmıştı.