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Almanya Köln'de 3 günde ikinci patlama: Mağazanın önüne bomba bırakıldı

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Köln'de bundan 3 gün önce de bir patlama meydana gelmişti.

Haber Merkezi
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Almanya Köln'de 3 günde ikinci patlama: Mağazanın önüne bomba bırakıldı
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Almanya'nın Köln kentinde 16 Eylül’de meydana gelen patlamadan yalnızca günler sonra ikinci bir patlama oldu.

Sabah saatlerinde Ehren Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasının önüne bırakılan bomba patladı. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken binanın giriş kısmında hasar meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını da itfaiye tarafından kısa sürede söndürdü. Olayın yaşandığı bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bugün yaşanan patlamanın yakınlarında 16 Eylül’de de benzer bir patlama meydana gelmişti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 16 Eylül 07.00'de Hohenzollernring Caddesindeki bir barın önüne bırakılan patlayıcı infilak etmiş, patlamanın ardından bölgen araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

Patlamada bir kişi yaralanmış, çok sayıda işyeri de hasar görmüştü.

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