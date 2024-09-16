  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya Köln'de patlama meydana geldi
Takip Et

Almanya Köln'de patlama meydana geldi

Almanya'nın Köln kentinde bir caddede meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Köln'de patlama meydana geldi
Takip Et

Almanya'nın Köln kentinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 07.00'de Hohenzollernring Caddesindeki bir barın önüne bırakılan patlayıcı infilak etti, patlamanın ardından bölgenin araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alman basınında, olayda bir kişinin yaralandığı, çok sayıda işyerinin de hasar gördüğü belirtildi.

Olay yerinde operasyon başlatıldı

Görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu daha sonra ise yangın çıktığını açıklarken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde operasyon başlatıldığı ifade edilerek, çevredekilere bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?Ekonomi

 

Japonya, Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu mu getiriyor?Japonya, Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor!Gündem

 

Dünya
Papua Yeni Gine'de altın madeni çatışması: En az 30 ölü
Papua Yeni Gine'de altın madeni çatışması: En az 30 ölü
Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdü
Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdü
Almanya ile Özbekistan arasında göç anlaşması: Almanya vasıflı işçi alacak
Almanya ile Özbekistan arasında göç anlaşması: Almanya vasıflı işçi alacak
Trump’tan yeni saldırı girişimi ile ilgili açıklama: 'Asla teslim olmayacağım'
Trump’tan yeni saldırı girişimi ile ilgili açıklama: 'Asla teslim olmayacağım'
ABD Başkan adayı Trump'ın yakınında ateş edildi!
ABD Başkan adayı Trump'ın yakınında ateş edildi!
Kassam Tugayları'ndan dikkat çeken açıklama: Savaşın seyri değişecek
Kassam Tugayları'ndan dikkat çeken açıklama: Savaşın seyri değişecek