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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner görevden alındı

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden aldı.

Haber Merkezi
AA
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner görevden alındı
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Almanya'da haftalardır süren siyasi çekişmelerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi.

Christian Lindner görevden alındı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. Alman basınında yer alan haberlerde, Lindner'in bütçe çıkmazına bir çözüm olarak erken seçim önerdiğini ve Scholz'un bu öneriyi reddettiği bildirilmişti.

Lindner'in görevden alınmasının FDP'nin koalisyondan ayrılmasına yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. Olaf Scholz, Sosyal Demokratlarla tek başına ya da ikinci büyük parti olan Yeşillerle birlikte, geçici parlamento çoğunluklarına dayanarak bir azınlık hükümetine başkanlık etmeye devam edebilir.

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