Almanya polisinden, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganı atan taraftarlara soruşturma

Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratları nedeniyle Alman polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

AA'nın Almanya basınından aktardığına göre, Avusturya taraftarları "L'amour toujours" şarkısının melodisiyle ırkçı sözlerin yer aldığı şarkılar seslendirdi. Alman Haber Ajansı'nın (DPA​​​​​​​) sorusu üzerine Leipzig polisi, Avusturya ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde "ırkçı tezahüratlar" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçen aylarda Sylt Adası'nda bir restoranda müşterilerin "L'amour toujours" şarkısı melodisiyle ırkçı şarkı seslendirdikleri bir videonun ortaya çıkması ülkede büyük tartışmalara neden olmuş, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.