Almanya politikası çalkalanıyor: Friedrich Merz sonuçları felaket olarak tanımladı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) iki eyalette yaşadığı ağır kayıplara rağmen görevini bırakmayacağını ilan etti. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde gerçekleşen seçimlerde alınan neticeler, iktidardaki CDU kanadında büyük çalkantıya yol açtı.

Sandıktan çıkan ağır tablo

Seçim sonuçlarına göre Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde oyların yalnızca yüzde 12,1’ini alabilen CDU, yüzde 5’lik baraj kuralları gereği eyalet parlamentosunda temsil edilme hakkını kaybetti ve tarihinde ilk kez sandalyesiz kaldı. Merz, bu durumu partisi adına bir felaket şeklinde yorumladı. Eyalette oyların yüzde 35,4’ünü toplayarak zirveye yerleşen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi birinci güç haline gelse de, diğer siyasi oluşumların iş birliğine yanaşmaması nedeniyle hükümet kurma şansına sahip görünmüyor. Eyalette Sol Parti yüzde 11,7, Sosyal Demokrat Parti yüzde 10,5 ve Yeşiller yüzde 6,2 oranında oy elde etti.

Berlin’de ise CDU oyların yüzde 19’unu alarak yüzde 26 oy oranına ulaşan Die Linke’nin arkasında kaldı. Başkentte AfD’nin oy oranı ise yüzde 16 seviyesine yükseldi.

Eleştirilere karşı kararlılık mesajı

Düşük halk desteği ve seçim hezimetleri sebebiyle görevden alınabileceğine dair iddiaların odağında yer alan Merz, siyasi reform kararlılığını koruduğunu aktardı. Ekonomi, vergi ve sosyal yardım alanlarında tasarlanan adımların arkasında duracağını kaydeden Başbakan, hem parti genel başkanı hem de hükümet başkanı sıfatıyla tüm sorumluluğu üstlendiğini vurguladı. Sürecin başarıyla yürütülmesi adına istikrar, sabır ve kararlılık gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi dengeler ve tepkiler

Seçim zaferinin ardından konuşan AfD Ulusal Eş Başkanı Alice Weidel, partisinin toplumun geniş kesimlerine ulaşarak en güçlü siyasi aktör konumuna geldiğini belirtti. AfD’nin göç karşıtı ve Rusya’ya yakın söylemleri, özellikle doğu bölgelerindeki seçmen grubunda karşılık bulmaya devam ediyor.

Merz’in göç politikalarında daha sağ bir çizgi benimsemesinin AfD oylarını kesmeye yetmediği, aksine sol eğilimli seçmen kitlesini partiden uzaklaştırdığı ifade ediliyor.

Parti içinden ve eyaletlerden destek

Gelişen tepkilere karşın sekiz eyalet başbakanı, henüz 16 aydır başbakanlık koltuğunda oturan Merz’e destek vererek görevde kalması gerektiğini dile getirdi. Berlin CDU temsilcilerinden Burkard Dregger de yeni bir hükümet arayışıyla zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade ederek Merz’in liderliğini destekledi.