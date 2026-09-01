Almanya-Rusya arasında dron krizi! Bonn'daki Rus Konsolosluğu kapatılıyor

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos’ta Leipzig-Halle Havalimanı yakınlarında yaşanan ve Rusya’nın hibrit saldırısı olduğu öne sürülen İHA girişiminin ardından Berlin’in karşılık verdiğini duyurdu.

Rus büyükelçi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık, elçiliğe Bonn’daki Rus Konsolosluğu’nun ve Moskova’daki Rusya Evi’nin kapatılması emrinin verildiğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yaptığı açıklamada, NATO’nun Leipzig’deki olay sonrası Almanya ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirerel, “NATO, 4 Ağustos'ta Leipzig'de Rusların hibrit saldırısının ardından Almanya ile tam dayanışma içerisindedir” dedi.