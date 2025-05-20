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Almanya: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda zamana oynuyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda zamana oynadığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Almanya: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda zamana oynuyor
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Bakan Pistorius, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Putin zamana oynamaya devam ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump ile Putin'in telefon görüşmesi sonrası Rus tarafından niyet beyan edildiğine dair bir emare olmadığını belirten Pistorius, "(Putin) Hala herhangi bir taviz vermiyor, sadece kendi şartlarında yani (Ukrayna'nın) NATO'ya katılmaması ve işgal altındaki topraklardan vazgeçmesi ve çok daha fazlası gibi bilindik şartlarda bir ateşkesten bahsediyor. Vladimir Putin belli ki zamana oynamaya devam ediyor, bu da çok net bir şekilde anlaşılıyor." dedi.

Alman Savunma Bakanı, Rusya'nın bir memorandumdan bahsetmeye hazır olsa bile henüz görünürde bir ateşkes olmadığını ifade ederek "Dolayısıyla ne yazık ki Putin'in hala barışla, ateşkesle, en azından başkalarının kabul edebileceği koşullarda, ciddi olarak ilgileniyor gibi görünmediğini söylemek gerekir." diye konuştu.

Önceki gece Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en büyük insansız hava aracı saldırıları olduğuna dikkati çeken Alman Bakan, bu saldırıların gerçek niyetler hakkında derin bir fikir verdiğini belirtti.

Savunma Bakanı Pistorius Ukrayna konusunda diplomatik çabalara katılmaya devam edebileceklerini ancak AB'nin yapabileceği ve yapması gereken şeyin yaptırımları daha da sıkılaştırmak olduğuna inandığını böylece her şeyin gerçekten netleşeceğini aktardı.

Pistoius, Rusya'nın yaptığı eylemlerin sonuçsuz kalmasına tahammül etmeyeceklerini de vurguladı.

"Yaptırım uygulamanın en etkili yolu, Rusya'ya enerji satışından gelen para akışını, fon akışını kesmeye devam etmektir"

Rusya'ya uygulanan AB yaptırımlarına da değinen Pistorius, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptırım uygulamanın en etkili yolu, Rusya'ya enerji satışından gelen para akışını, fon akışını kesmeye devam etmektir. Bu noktada daha da ileri gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Zaten azalmış olan para akışı daha da azalmalıdır."

Alman Bakan bir soru üzerine de terör örgütü PKK'nın fesih kararının sorulması üzerine de "Her barış süreci her bölge için önemlidir ve özellikle de bahsettiğiniz gibi 50 yıl sonra çok daha kritik bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

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