Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Türkiye'nin NATO için önemi daha da arttı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Steadfast Dart 26 tatbikatı kapsamında Almanya'nın kuzeyindeki Putlos askeri bölgesini ziyaret etti.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin yanı sıra 12 Avrupa ülkesinin katıldığı tatbikatı izleyen Pistorius, ardından NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Bakan Pistorius, basın toplantısında yaklaşık 2 bin askerle Steadfast Dart 26 tatbikatına en büyük katkıyı veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni övdü.

Türkiye'yi, NATO'nun güneydoğu kanadında yer alan "çok ama çok önemli bir NATO ortağı" olarak nitelendiren Boris Pistorius, Türk donanmasının "etkileyeci" ve "yüksek kaliteli" askeri yeteneklere ve yetkinliklere sahip olduğunu söyleyerek bunların tatbikat vesilesiyle de "göze çarptığını" belirtti.

Alman Savunma Bakanı Pistorius, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk müttefiklerimizin, Türk dostlarımızın bu tatbikata katkısı çok önemli. Ama elbette genel olarak NATO için bu çok önemli çünkü bu NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Ve gayet tabii ki Türkiye hep NATO'da merkezi bir rol oynadı ve bugün bunun önemi daha da arttı."

Steafast Dart 26 tatbikatı, NATO'nun bu yıl düzenlenen en büyük tatbikatı. İlk kez ABD'nin katılmadığı tatbikata Almanya ittifakın "lojistik üssü" olarak ev sahipliği yapıyor, 13 Avrupa ülkesinden de yaklaşık 10 bin asker tatbikatta görev alıyor. Türkiye yaklaşık 2 bin asker ile tatbikata en güçlü katılımı gerçekleştiren ülkelerin başında yer alıyor.