Almanya Ukrayna bütçesinde borç muafiyeti istiyor

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Almanya Kalkınma Bakanlığı, artan bütçe baskıları ve sıkılaşan mali kurallar çerçevesinde Ukrayna'ya sağlanan sivil yardımların sürdürülebilirliği konusunda kritik değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarında konuyu gündeme getiren yetkililer, kalkınma yardımı bütçesindeki kesintilerin devam etmesi durumunda sahadaki sivil desteğin zayıflayabileceğini bildirdi.

Yürürlükteki borçlanma kısıtlamalarında esneklik sağlanmadığı takdirde mevcut finansman seviyelerinin korunmasının mümkün görünmediği vurgulanıyor. Devam eden mali desteğin Ukrayna'nın yeniden inşası kadar Avrupa genelindeki istikrar açısından da hayati bir rol oynadığı ifade edilirken, yoğunlaşan saldırıların yarattığı yıkımın ek kaynak ihtiyacını artırdığına dikkat çekiliyor.

Yardımlarda gerileme eğilimi rakamlara yansıyor

Almanya'nın Ukrayna'ya ayırdığı kalkınma yardımı bütçesinde son yıllarda belirgin bir düşüş gözlemleniyor. 2022 yılında 670 milyon euro seviyesinde gerçekleşen ve 2023 yılında 750 milyon euroya kadar yükselen destek miktarı, bu yıl itibarıyla yaklaşık 330 milyon euro (371 milyon dolar) seviyesine gerilemiş durumda.

Mevcut uzun vadeli harcama taahhütlerinin bütçe üzerinde yarattığı baskı ve olası ilave kesintilerin, esnek kriz müdahale programlarını olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuluyor. Bu kapsamda sunulan resmi öneri, Ukrayna ile ilgili kalkınma harcamalarının hükümet borçlanmasını katı kurallarla sınırlandıran anayasal borç freni mekanizmasından tamamen muaf tutulmasını hedefliyor.

Koalisyon kanadında görüş ayrılıkları sürüyor

Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Demokrat Birlik ortaklığıyla yönetilen koalisyon hükümeti içerisinde öneriye yönelik farklı yaklaşımlar sergileniyor. Dışişleri Bakanlığı kanadı kalkınma harcamalarına esneklik getirilmesi fikrine destek verirken, muhafazakar kanattaki bazı kesimler savunma harcamaları için önceden onaylanan esnekliklerin ötesinde yeni muafiyetler tanımlanmasına karşı çıkıyor.

Almanya Kalkınma Bakanlığı, küresel ölçekteki diğer uluslararası krizlerden gelen yoğun taleplere rağmen Ukrayna'yı öncelikli saha olarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Ancak anayasal borç kısıtlamalarında bir revizyona gidilip gidilmeyeceği, hükümetin önümüzdeki dönemde izleyeceği bütçe stratejisine bağlı olarak netleşecek.