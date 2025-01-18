Almanya ülkede yaşayanların Türkiye’den eş getirmesini yasaklamayı tartışıyor

Almanya'da 23 Şubat seçimleri yaklaşırken partiler de gündemlerine kaçak göçmenler, yardımlarla geçinen yabancılar ve giderek artan mülteciler konusunu aldı. Seçimlerin ana konusu, göçmenler oldu.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 23 Şubat’ta sandıktan yaklaşık birinci parti çıkması ve hükümeti kurması beklenen Hristiyan Demokrat Parti (CDU) çifte vatandaşlığı geri alma önerisinden sonra aile birleşimini de yasaklamayı gündeme aldı.

Almanya’da yasal olarak yaşayan, Alman vatandaşı olan ya da oturma izni olan Türkler, Türkiye’den ya da Almanya’nın vize talep ettiği bir ülkeden eş seçerse onu aile birleşimi ile yanına alabiliyor. İşte şimdi bunun yasaklanması ülkede ciddi ciddi tartışılmaya başlandı.

"Tedbirlerden biri de aile birleşiminin tamamen askıya alınması"

CDU’lu eski Sağlık Bakanı ve partinin etkili isimlerinden Jens Spahn, "Toplumsal olarak sınırdayız. Yeni göçmen alamayız. Tedbirlerden biri de aile birleşiminin tamamen askıya alınması“ dedi.

Ippen Medya Grubu’na konuşan Spahn, kazanırlarsa koruma statüsü alan kişilerin de aile birleşiminin yasaklanacağını ve gönüllü kabul programlarına son vereceklerini söyledi.

En çok Türkler evleniyor

Almanya’da 2023 yılında yaklaşık 130 bin aile birleşimi vizesi verildi. Evlenip aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya gelenlerin başında Türkler geliyor. Onları Suriyeliler ve Hintliler takip ediyor.